Tras la eliminación ante Racing, qué necesita River para clasificar a la Libertadores

La eliminación de River a manos de Racing pone en jaque al equipo de Marcelo Gallardo, ya que se le cerró una nueva puerta para meterse en la próxima Copa Libertadores y no depende de sí mismo.Deportes25/11/2025
Los caminos que pueden llevar a River a la Libertadores
Ya sin chances de ser campeón, River solo podrá ingresar en la edición 2026 si Boca, Argentinos Juniors o Lanús ganan el título y liberan un cupo.
Si alguno de los tres equipos mencionados da la vuelta y libera un cupo, el "Millonario" entrará a la fase inicial del certamen continental, dado que pasará a ocupar el tercer puesto (repechaje).
En el caso del “Granate”, la nueva variante se abrió tras la obtención de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. Por ser campeón, obtuvo su pasaje a la Libertadores 2026 y, en caso de repetir en este Torneo Clausura, su plaza será ocupada por el próximo en la tabla anual. Es decir, River.
Clasificados a la Copa Libertadores 2026
Platense - campeón del Torneo Apertura 2025.
Independiente Rivadavia - campeón de la Copa Argentina 2025.
Rosario Central - 1.º de la tabla anual.
Boca Juniors - 2.º de la tabla anual.
Argentinos Juniors - 3.º de la tabla anual (repechaje).
Lanús - campeón de la Copa Sudamericana.
Semana decisiva en el Albo: Fernando Quiroz, muy cerca de seguir como DT de Gimnasia y TiroDeportes25/11/2025
Gimnasia y Tiro atraviesa días determinantes para definir su futuro deportivo. La continuidad de Fernando “Teté” Quiroz al frente del plantel profesional está a punto de confirmarse y esta semana podría traer el anuncio oficial que esperan los hinchas.
El capitán argentino homenajeó al histórico gerente de Selecciones, cuyo trabajo fue determinante para que el rosarino vistiera la camiseta albiceleste.
Un nuevo clásico volvió en la capital salteña, otro picante choque entre el local, Salta Basket, y el elenco jujeño en el marco de una nueva fecha de La Liga Argentina. Partidazo, como no podía ser de otra manera, donde el local no tuvo su mejor noche y cayó 80-73.
Pasillo a Rosario Central: AFA se defiende y asegura que su boletín "no puede ser alterado"Deportes25/11/2025
La AFA emitió un comunicado oficial negando las versiones de que el Boletín N.º 6625, que establece la obligatoriedad del "pasillo de reconocimiento" al campeón, había sido manipulado o editado.
El Torneo Clausura ingresó en la etapa de cuartos de final con siete equipos ya clasificados tras las victorias destacadas de Racing (3-2 a River), Barracas Central (1-0 a Riestra) y la "sorpresa" de Gimnasia LP (2-1 a Unión).
River Plate terminó cuarto en la tabla anual, en zona de Copa Sudamericana, pero aún tiene una nueva chance de clasificarse a la Copa Libertadores 2026.
Tenía 74 años y una trayectoria prolífica en teatro, TV, cine y radio. Formado en la ENAD, fue un trabajador incansable de la actuación y referente silencioso para generaciones de artistas.
El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado y este año generó un fin de semana de cuatro días. El calendario continúa con los feriados inamovibles del 8 y 25 de diciembre.
El oficialismo hizo valer sus números. LLA no tiene representación en autoridades.
El siniestro ocurrió en el paraje Centro 25 de Junio departamento de Anta. Se desconocen las causas del incidente.