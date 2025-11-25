Tras la eliminación ante Racing, qué necesita River para clasificar a la Libertadores

La eliminación de River a manos de Racing pone en jaque al equipo de Marcelo Gallardo, ya que se le cerró una nueva puerta para meterse en la próxima Copa Libertadores y no depende de sí mismo.

Deportes25/11/2025

720

Los caminos que pueden llevar a River a la Libertadores
Ya sin chances de ser campeón, River solo podrá ingresar en la edición 2026 si Boca, Argentinos Juniors o Lanús ganan el título y liberan un cupo.

Si alguno de los tres equipos mencionados da la vuelta y libera un cupo, el "Millonario" entrará a la fase inicial del certamen continental, dado que pasará a ocupar el tercer puesto (repechaje).

En el caso del “Granate”, la nueva variante se abrió tras la obtención de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. Por ser campeón, obtuvo su pasaje a la Libertadores 2026 y, en caso de repetir en este Torneo Clausura, su plaza será ocupada por el próximo en la tabla anual. Es decir, River.

Clasificados a la Copa Libertadores 2026
Platense - campeón del Torneo Apertura 2025.
Independiente Rivadavia - campeón de la Copa Argentina 2025.
Rosario Central - 1.º de la tabla anual.
Boca Juniors - 2.º de la tabla anual.
Argentinos Juniors - 3.º de la tabla anual (repechaje).
Lanús - campeón de la Copa Sudamericana.

Te puede interesar
AJA241125 (13)

Salta Basket cayó frente a Jujuy como local

Deportes25/11/2025

Un nuevo clásico volvió en la capital salteña, otro picante choque entre el local, Salta Basket, y el elenco jujeño en el marco de una nueva fecha de La Liga Argentina. Partidazo, como no podía ser de otra manera, donde el local no tuvo su mejor noche y cayó 80-73.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail