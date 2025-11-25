Semana decisiva en el Albo: Fernando Quiroz, muy cerca de seguir como DT de Gimnasia y Tiro

Un acuerdo avanzado en un 90%

La semana pasada, Quiroz mantuvo reuniones formales con la dirigencia alba, donde se abordó el balance de la última temporada en la Primera Nacional y los objetivos planteados para el próximo año. Según pudo conocerse, las conversaciones fueron positivas y el acuerdo para su continuidad estaría cerrado en un 90%.

Desde el club valoraron el trabajo del entrenador, su adaptación al contexto y las bases que sentó para un proyecto a mediano plazo. Por su parte, el técnico se mostró dispuesto a seguir, aunque restan detalles contractuales y deportivos para rubricar el nuevo vínculo.

Definiciones para la próxima temporada

De resolverse esta semana la continuidad de Quiroz, el DT comenzará de inmediato con la planificación para la temporada que viene: evaluación del plantel actual, posibles refuerzos, bajas y el diseño de la pretemporada. La idea de la dirigencia es avanzar rápido para no quedar rezagados en el mercado de pases.

Mientras tanto, en el Gigante del Norte reina el optimismo. El entrenador dejó en claro su intención de seguir y la comisión directiva coincide en que la mejor opción es darle continuidad al proyecto que se viene construyendo.

Un anuncio que podría llegar en las próximas horas

Si bien aún no hay confirmación oficial, todo indica que esta será la semana en la que Gimnasia y Tiro anuncie formalmente la continuidad de Fernando “Teté” Quiroz. El club espera ajustar detalles para comunicarlo a los socios y a la prensa.

Con el escenario casi definido, el Albo se prepara para una nueva temporada en la Primera Nacional, confiando en la conducción del experimentado entrenador.