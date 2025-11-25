El “Merengue” activará la opción de recompra y regresará a la “Casa Blanca”, que volverá a tener a dos argentinos compartiendo plantel después de más de una década.
Semana decisiva en el Albo: Fernando Quiroz, muy cerca de seguir como DT de Gimnasia y Tiro
Gimnasia y Tiro atraviesa días determinantes para definir su futuro deportivo. La continuidad de Fernando “Teté” Quiroz al frente del plantel profesional está a punto de confirmarse y esta semana podría traer el anuncio oficial que esperan los hinchas.Deportes25/11/2025
Un acuerdo avanzado en un 90%
La semana pasada, Quiroz mantuvo reuniones formales con la dirigencia alba, donde se abordó el balance de la última temporada en la Primera Nacional y los objetivos planteados para el próximo año. Según pudo conocerse, las conversaciones fueron positivas y el acuerdo para su continuidad estaría cerrado en un 90%.
Desde el club valoraron el trabajo del entrenador, su adaptación al contexto y las bases que sentó para un proyecto a mediano plazo. Por su parte, el técnico se mostró dispuesto a seguir, aunque restan detalles contractuales y deportivos para rubricar el nuevo vínculo.
Definiciones para la próxima temporada
De resolverse esta semana la continuidad de Quiroz, el DT comenzará de inmediato con la planificación para la temporada que viene: evaluación del plantel actual, posibles refuerzos, bajas y el diseño de la pretemporada. La idea de la dirigencia es avanzar rápido para no quedar rezagados en el mercado de pases.
Mientras tanto, en el Gigante del Norte reina el optimismo. El entrenador dejó en claro su intención de seguir y la comisión directiva coincide en que la mejor opción es darle continuidad al proyecto que se viene construyendo.
Un anuncio que podría llegar en las próximas horas
Si bien aún no hay confirmación oficial, todo indica que esta será la semana en la que Gimnasia y Tiro anuncie formalmente la continuidad de Fernando “Teté” Quiroz. El club espera ajustar detalles para comunicarlo a los socios y a la prensa.
Con el escenario casi definido, el Albo se prepara para una nueva temporada en la Primera Nacional, confiando en la conducción del experimentado entrenador.
El capitán argentino homenajeó al histórico gerente de Selecciones, cuyo trabajo fue determinante para que el rosarino vistiera la camiseta albiceleste.
Tras la eliminación ante Racing, qué necesita River para clasificar a la LibertadoresDeportes25/11/2025
La eliminación de River a manos de Racing pone en jaque al equipo de Marcelo Gallardo, ya que se le cerró una nueva puerta para meterse en la próxima Copa Libertadores y no depende de sí mismo.
Un nuevo clásico volvió en la capital salteña, otro picante choque entre el local, Salta Basket, y el elenco jujeño en el marco de una nueva fecha de La Liga Argentina. Partidazo, como no podía ser de otra manera, donde el local no tuvo su mejor noche y cayó 80-73.
Pasillo a Rosario Central: AFA se defiende y asegura que su boletín "no puede ser alterado"Deportes25/11/2025
La AFA emitió un comunicado oficial negando las versiones de que el Boletín N.º 6625, que establece la obligatoriedad del "pasillo de reconocimiento" al campeón, había sido manipulado o editado.
El Torneo Clausura ingresó en la etapa de cuartos de final con siete equipos ya clasificados tras las victorias destacadas de Racing (3-2 a River), Barracas Central (1-0 a Riestra) y la "sorpresa" de Gimnasia LP (2-1 a Unión).
River Plate terminó cuarto en la tabla anual, en zona de Copa Sudamericana, pero aún tiene una nueva chance de clasificarse a la Copa Libertadores 2026.
Tenía 74 años y una trayectoria prolífica en teatro, TV, cine y radio. Formado en la ENAD, fue un trabajador incansable de la actuación y referente silencioso para generaciones de artistas.
El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado y este año generó un fin de semana de cuatro días. El calendario continúa con los feriados inamovibles del 8 y 25 de diciembre.
El oficialismo hizo valer sus números. LLA no tiene representación en autoridades.
El siniestro ocurrió en el paraje Centro 25 de Junio departamento de Anta. Se desconocen las causas del incidente.