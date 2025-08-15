El fallo revoca la declaración de inconstitucionalidad del impuesto mínimo al tabaco y confirma la deuda millonaria de la empresa de Pablo Otero.
Urtubey lidera, Leavy compite y Estrada se podría perfilar para ser candidato
El politólogo Franco Galeano señaló que el ex gobernador es la figura más conocida pero con gran imagen negativa. Leavy, con visto bueno de los dirigentes pero “no entra en Capital” y Estrada “está vetado por el saenzismo, lo que complicaría la relación con los intendentes".Política15/08/2025Agustina Tolaba
En El Acople, Franco Galeano, politólogo, afirmó que Juan Manuel Urtubey sigue siendo “la persona más conocida dentro de su espacio en la provincia” gracias a sus mandatos como gobernador, aunque reconoció que “tiene bastante rechazo en muchos sectores y dentro de su propio espacio (Fuerza Patria)”. Según el especialista, esta percepción complica la movilización de militantes para respaldar su candidatura.
En cuanto a Sergio Leavy, Galeano indicó que, pese a no enfrentar vetos internos, “le cuesta entrar en Capital, donde está el 40% del padrón electoral”, lo que limita su competitividad frente a Urtubey. Por su parte, Emiliano Estrada aparece como un tercer contendiente con posibilidades de ocupar una banca de diputado o eventualmente postularse al Senado, aunque “está vetado por el saenzismo y le complicaría la relación con los intendentes”.
El analista advirtió que el escenario se ve marcado por la polarización y la apatía: “La gente que no le gusta ninguno de los dos extremos se va a casa”, y explicó que la implementación de la boleta única papel también modificará los hábitos de votación tradicionales, generando mayor voto cortado y menor participación.
Galeano subrayó que “el extremo superior izquierdo suele ser el más favorecido” y que la eliminación del voto de lista completa obligará a los electores a elegir en cada categoría, lo que podría alterar el resultado final. En este contexto, concluyó que “no hace falta tener una imagen tan alta, sino estar en el momento adecuado para entrar dentro de la polarización”.
Milei sobre el fentanilo contaminado: “Hubo un encubrimiento atroz del kirchnerismo”Política15/08/2025
El Presidente cargó contra Kicillof y el gobierno bonaerense durante el cierre de campaña de La Libertad Avanza en La Plata, denunciando amiguismo y corrupción en el caso HLB Pharma.
El Presidente llegará el martes a Junín. Busca fortalecer a los postulantes locales y promover la participación en los comicios bonaerenses del 7 de septiembre.
Elecciones: La polarización nacional se refleja en Salta
El politólogo, Franco Galeano, consideró que el saenzismo debe fortalecer su construcción política y consolidar liderazgos propios, frente a un espacio de Javier Milei que se perfila competitivo en las elecciones provinciales.
Milei lanza la campaña de LLA con un acto en La Plata: “Vamos a devorar al kirchnerismo en las urnas”Política14/08/2025
Junto a Karina Milei y Manuel Adorni, el Presidente habla en el Club Atenas.
‘Changui’ Cáceres: “Es imposible para un radical votar una lista que levante las posiciones de un psicótico”Política14/08/2025
El histórico dirigente radical analizó la actualidad de la UCR y su relación con el presidente Milei. “Tenemos posiciones antagónicas”, resaltó.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
La UNSa enfrenta un déficit de más de $3000 millones y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Mazzone respaldó a Fiore, habló de errores en las liquidaciones y deslizó que hay áreas que no funcionan
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
Elecciones en ADP: Mazzone será reelecto con lista única por primera vez en 75 Años
El gremio docente de Salta tendrá elecciones en diciembre con lista única, en medio de un aumento de afiliaciones y sin oposición interna.
Milei viajará dos veces a EEUU en los próximos 45 días para intentar bajar la prima de riesgoPolítica14/08/2025
El Presidente busca atraer inversiones en sectores clave como litio y energía, y reducir el riesgo país de 750 a 550 puntos básicos.