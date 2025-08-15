Urtubey lidera, Leavy compite y Estrada se podría perfilar para ser candidato

En El Acople, Franco Galeano, politólogo, afirmó que Juan Manuel Urtubey sigue siendo “la persona más conocida dentro de su espacio en la provincia” gracias a sus mandatos como gobernador, aunque reconoció que “tiene bastante rechazo en muchos sectores y dentro de su propio espacio (Fuerza Patria)”. Según el especialista, esta percepción complica la movilización de militantes para respaldar su candidatura.

En cuanto a Sergio Leavy, Galeano indicó que, pese a no enfrentar vetos internos, “le cuesta entrar en Capital, donde está el 40% del padrón electoral”, lo que limita su competitividad frente a Urtubey. Por su parte, Emiliano Estrada aparece como un tercer contendiente con posibilidades de ocupar una banca de diputado o eventualmente postularse al Senado, aunque “está vetado por el saenzismo y le complicaría la relación con los intendentes”.

El analista advirtió que el escenario se ve marcado por la polarización y la apatía: “La gente que no le gusta ninguno de los dos extremos se va a casa”, y explicó que la implementación de la boleta única papel también modificará los hábitos de votación tradicionales, generando mayor voto cortado y menor participación.

Galeano subrayó que “el extremo superior izquierdo suele ser el más favorecido” y que la eliminación del voto de lista completa obligará a los electores a elegir en cada categoría, lo que podría alterar el resultado final. En este contexto, concluyó que “no hace falta tener una imagen tan alta, sino estar en el momento adecuado para entrar dentro de la polarización”.