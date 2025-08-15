El fallo revoca la declaración de inconstitucionalidad del impuesto mínimo al tabaco y confirma la deuda millonaria de la empresa de Pablo Otero.
Elecciones: La polarización nacional se refleja en Salta
El politólogo, Franco Galeano, consideró que el saenzismo debe fortalecer su construcción política y consolidar liderazgos propios, frente a un espacio de Javier Milei que se perfila competitivo en las elecciones provinciales.Política15/08/2025Agustina Tolaba
En El Acople, Franco Galeano, politólogo y analista político, consideró que en Salta se configuraron diferentes frentes electorales: por un lado, La Libertad Avanza, que competirá sola y “seguramente le va a ir muy bien”, Primero los Salteños y Fuerza Patria, con el peronismo y aliados como principales protagonistas.
Según Galeano, la polarización que se observa a nivel nacional también se replica en la provincia, y los gobernadores enfrentan el desafío de construir fuerzas políticas propias. En el caso del saenzismo, el analista apuntó a una “tibieza en el armado” y a la falta de figuras de peso que logren consolidar la construcción política más allá del círculo cercano del gobernador.
El politólogo destacó además las dificultades que surgen al intentar armonizar líderes locales en distintos municipios. Citó el ejemplo de Tartagal, donde la relación entre dirigentes cercanos al gobernador y el intendente genera tensiones que complican la unidad del frente electoral. “Esta ha sido la forma de hacer política adentro del saenzismo: poner huevos en todas las canastas y competir con dos frentes electorales, el peronista y el no peronista”, explicó.
En relación con La Libertad Avanza, Galeano subrayó que, a diferencia del PRO en elecciones pasadas, el saenzismo no logró infiltrar su estructura en ese espacio, y señaló que el oficialismo recurrió a “figuras prestadas” para reforzar sus listas, debido a la dificultad de consolidar líderes propios hacia el exterior del núcleo político provincial.
Milei sobre el fentanilo contaminado: “Hubo un encubrimiento atroz del kirchnerismo”Política15/08/2025
El Presidente cargó contra Kicillof y el gobierno bonaerense durante el cierre de campaña de La Libertad Avanza en La Plata, denunciando amiguismo y corrupción en el caso HLB Pharma.
El Presidente llegará el martes a Junín. Busca fortalecer a los postulantes locales y promover la participación en los comicios bonaerenses del 7 de septiembre.
Urtubey lidera, Leavy compite y Estrada se podría perfilar para ser candidato
El politólogo Franco Galeano señaló que el ex gobernador es la figura más conocida pero con gran imagen negativa. Leavy, con visto bueno de los dirigentes pero “no entra en Capital” y Estrada “está vetado por el saenzismo, lo que complicaría la relación con los intendentes".
Milei lanza la campaña de LLA con un acto en La Plata: “Vamos a devorar al kirchnerismo en las urnas”Política14/08/2025
Junto a Karina Milei y Manuel Adorni, el Presidente habla en el Club Atenas.
‘Changui’ Cáceres: “Es imposible para un radical votar una lista que levante las posiciones de un psicótico”Política14/08/2025
El histórico dirigente radical analizó la actualidad de la UCR y su relación con el presidente Milei. “Tenemos posiciones antagónicas”, resaltó.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
La UNSa enfrenta un déficit de más de $3000 millones y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Mazzone respaldó a Fiore, habló de errores en las liquidaciones y deslizó que hay áreas que no funcionan
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
Elecciones en ADP: Mazzone será reelecto con lista única por primera vez en 75 Años
El gremio docente de Salta tendrá elecciones en diciembre con lista única, en medio de un aumento de afiliaciones y sin oposición interna.
Milei viajará dos veces a EEUU en los próximos 45 días para intentar bajar la prima de riesgoPolítica14/08/2025
El Presidente busca atraer inversiones en sectores clave como litio y energía, y reducir el riesgo país de 750 a 550 puntos básicos.