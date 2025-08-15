Elecciones: La polarización nacional se refleja en Salta

En El Acople, Franco Galeano, politólogo y analista político, consideró que en Salta se configuraron diferentes frentes electorales: por un lado, La Libertad Avanza, que competirá sola y “seguramente le va a ir muy bien”, Primero los Salteños y Fuerza Patria, con el peronismo y aliados como principales protagonistas.

Según Galeano, la polarización que se observa a nivel nacional también se replica en la provincia, y los gobernadores enfrentan el desafío de construir fuerzas políticas propias. En el caso del saenzismo, el analista apuntó a una “tibieza en el armado” y a la falta de figuras de peso que logren consolidar la construcción política más allá del círculo cercano del gobernador.

El politólogo destacó además las dificultades que surgen al intentar armonizar líderes locales en distintos municipios. Citó el ejemplo de Tartagal, donde la relación entre dirigentes cercanos al gobernador y el intendente genera tensiones que complican la unidad del frente electoral. “Esta ha sido la forma de hacer política adentro del saenzismo: poner huevos en todas las canastas y competir con dos frentes electorales, el peronista y el no peronista”, explicó.

En relación con La Libertad Avanza, Galeano subrayó que, a diferencia del PRO en elecciones pasadas, el saenzismo no logró infiltrar su estructura en ese espacio, y señaló que el oficialismo recurrió a “figuras prestadas” para reforzar sus listas, debido a la dificultad de consolidar líderes propios hacia el exterior del núcleo político provincial.