Güemes estrenó Terminal de Ómnibus, “fruto del diálogo y la solidaridad”

“Imposible competir con Bolivia”: Comerciantes de Orán apuntan a Nación
El presidente de la Cámara de Comercio de Orán, Ariel Zablouk, reclamó la aplicación de la Ley de Frontera y la creación de la Ley de Zonas Cálidas para competir con Bolivia.
El intendente de General Güemes, Carlos "Kety" Rosso, destacó el valor del trabajo en equipo y el federalismo para concretar la obra, a la que calificó como un logro de "toda la comunidad güemense".Municipios14/08/2025Ivana Chañi
Este jueves, General Güemes celebró la inauguración de su nueva Terminal de Ómnibus, un acto que tuvo al intendente Carlos "Kety" Rosso y al gobernador Gustavo Sáenz como principales protagonistas. Rosso agradeció a los ministros del gabinete provincial “por escuchar a los intendentes por el presupuesto 2026” y resaltó que la obra es "de toda la comunidad güemense". También reconoció a las gestiones anteriores y dijo que si bien fueron ellos quienes cortaron la cinta, "era el pueblo no este intendente".
El jefe comunal enfatizó la importancia de la solidaridad y el trabajo conjunto para superar los desafíos económicos. Rosso recordó al ex intendente Daniel Madeo, uno de los impulsores del proyecto, y señaló que en la particular economía argentina "no se sabe si los números van a ser favorables". Por ello, reafirmó la necesidad de "hacer cosas en conjunto con el poder legislativo".
Finalmente, el intendente Rosso adelantó otros proyectos clave para su gestión, como las obras de desagüe y canales en la Ruta Nacional 34 para evitar inundaciones, y la pavimentación de la calle Carlos Gardel. Con un mensaje unificador, concluyó que "cada obra que se hace en cualquier lugar la comunidad debe apropiarse" y que "Güemes somos todos y en equipos somos mejor".
El presidente de la Cámara de Comercio de Orán, Ariel Zablouk, reclamó la aplicación de la Ley de Frontera y la creación de la Ley de Zonas Cálidas para competir con Bolivia.
El presidente de la Cámara del sector en esa localidad afirmó que aumentan los casos de empleados que apuestan a ser trabajadores de frontera.
Ariel Zablouk afirmó que en Orán se registraron despidos y que muchos empleados abandonaron sus trabajos para dedicarse al comercio de frontera, que sigue en crecimiento.
Manuel Pieve afirmó que aún no se concretó el despliegue del Ejército en Salvador Mazza y criticó el funcionamiento de los controles aduaneros.
El comerciante Manuel Pieve aseguró que los delitos en Salvador Mazza son cada vez más violentos y que los recursos policiales son insuficientes.
Manuel Pieve afirmó que los precios en Bolivia desplazan al comercio local y que en Salvador Mazza se multiplicaron los cierres de negocios.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Walter Hugo Ponce De León, Viterman Ponce De León y Claudio Cisneros fueron sentenciados a dos años de prisión con arresto domiciliario. Máximo Cisneros, dueño del campo donde ocurrió el hecho, recibió dos años y medio en suspenso. El crimen fue en julio del año pasado, en Estanislao del Campo, Formosa.
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
El gremio docente de Salta tendrá elecciones en diciembre con lista única, en medio de un aumento de afiliaciones y sin oposición interna.