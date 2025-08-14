Güemes estrenó Terminal de Ómnibus, “fruto del diálogo y la solidaridad”

Este jueves, General Güemes celebró la inauguración de su nueva Terminal de Ómnibus, un acto que tuvo al intendente Carlos "Kety" Rosso y al gobernador Gustavo Sáenz como principales protagonistas. Rosso agradeció a los ministros del gabinete provincial “por escuchar a los intendentes por el presupuesto 2026” y resaltó que la obra es "de toda la comunidad güemense". También reconoció a las gestiones anteriores y dijo que si bien fueron ellos quienes cortaron la cinta, "era el pueblo no este intendente".

El jefe comunal enfatizó la importancia de la solidaridad y el trabajo conjunto para superar los desafíos económicos. Rosso recordó al ex intendente Daniel Madeo, uno de los impulsores del proyecto, y señaló que en la particular economía argentina "no se sabe si los números van a ser favorables". Por ello, reafirmó la necesidad de "hacer cosas en conjunto con el poder legislativo".

Finalmente, el intendente Rosso adelantó otros proyectos clave para su gestión, como las obras de desagüe y canales en la Ruta Nacional 34 para evitar inundaciones, y la pavimentación de la calle Carlos Gardel. Con un mensaje unificador, concluyó que "cada obra que se hace en cualquier lugar la comunidad debe apropiarse" y que "Güemes somos todos y en equipos somos mejor".