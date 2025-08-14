Sáenz inauguró la Terminal de Güemes: “Cumplimos en un momento que se cortó todo tipo de ayuda”

Este jueves, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, encabezó la inauguración de la nueva terminal de ómnibus de General Güemes, una obra largamente esperada que cuenta con 1.900 m² de superficie, 13 dársenas, sector gastronómico y locales comerciales. Durante su discurso, destacó que se trata de “un sueño hecho realidad” para la comunidad y llamó a los legisladores nacionales a priorizar los intereses de la provincia.

“Es un lugar emblemático e histórico que durante muchos años fue una promesa incumplida por distintos gobiernos, pero también un anhelo y pelea constante de intendentes y legisladores. Más allá de quién la inaugure, todos aportaron para que se haga realidad. Las obras quedan, los hombres se van”, expresó.

Sáenz agradeció especialmente al equipo que trabajó en la construcción y recordó al fallecido Daniel Madeo, a quien atribuyó haber dejado “varias obras importantes” en Salta. “Gracias a los guemenses, esto es de todos ustedes. Nos comprometemos a seguir haciendo las obras que se necesitan”, aseguró.

El mandatario reveló que hubo momentos en los que pensó que el proyecto no podría concretarse debido a la falta de recursos y apoyo. “Esta obra la prometí en todos los idiomas. En un momento se cortó todo tipo de ayuda, pero cumplimos con la palabra empeñada. Esta terminal es de los salteños y pagada por los salteños. No le debemos nada a nadie”, afirmó.

En el cierre, instó a los legisladores nacionales a “cortar la mano antes de votar cualquier ley que vaya en contra de Salta y sus necesidades”. “Primero Salta. Defendamos lo nuestro para que la provincia pueda crecer. Nunca me colgué del saco ni de la pollera de nadie; estoy aquí porque me eligieron los salteños y Dios, que es quien nos ampara. A ponerse el poncho y defender a Salta”, concluyó.