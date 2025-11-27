Investigan padrones truchos en Aguas Blancas y del lado boliviano: Hasta 100 dólares por voto

El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, informó en Aries que la Justicia Federal detectó 2.864 casos irregulares en el padrón electoral de la localidad, como parte de una investigación iniciada por el fiscal federal Ricardo Toranzos.

“Aguas Blancas no llega a 4.000 habitantes y tiene 5.700 electores. Claramente hubo un inflado para sacar ventaja en las elecciones”, afirmó. Según explicó, se pidió a esas personas que ratifiquen o rectifiquen sus datos.

Zigarán advirtió que la maniobra continúa: “Ya hay rumores de gente de Bermejo pidiendo domicilios para seguir trampeando”. También señaló que el problema se replica en Los Toldos, Santa Victoria, Aguaray, Tartagal, Pichanal y Orán, con bolsones de personas inscriptas irregularmente.

El interventor sostuvo que en la frontera llegan a pagar hasta 100 dólares por el voto, lo que distorsiona la voluntad popular y condiciona la elección de autoridades locales.