Investigan padrones truchos en Aguas Blancas y del lado boliviano: Hasta 100 dólares por voto

Sin plata para combustibles y sueldos, Orán quedó sin colectivos
Nancy Tárraga, socia propietaria de la empresa Gauchito Gil, confirmó en Aries que el transporte urbano de Orán está completamente paralizado desde el martes.
Adrián Zigarán confirmó en Aries que la Justicia Federal detectó casi 3.000 domicilios irregulares. Advirtió que siguen intentando falsificar domicilios y que el problema se repite en todo el norte salteño.
El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, informó en Aries que la Justicia Federal detectó 2.864 casos irregulares en el padrón electoral de la localidad, como parte de una investigación iniciada por el fiscal federal Ricardo Toranzos.
“Aguas Blancas no llega a 4.000 habitantes y tiene 5.700 electores. Claramente hubo un inflado para sacar ventaja en las elecciones”, afirmó. Según explicó, se pidió a esas personas que ratifiquen o rectifiquen sus datos.
Zigarán advirtió que la maniobra continúa: “Ya hay rumores de gente de Bermejo pidiendo domicilios para seguir trampeando”. También señaló que el problema se replica en Los Toldos, Santa Victoria, Aguaray, Tartagal, Pichanal y Orán, con bolsones de personas inscriptas irregularmente.
El interventor sostuvo que en la frontera llegan a pagar hasta 100 dólares por el voto, lo que distorsiona la voluntad popular y condiciona la elección de autoridades locales.
El ministro de Desarrollo Social articuló con el interventor de Aguas Blancas el envío de dos cuadrillas de apoyo para acelerar la recuperación en las zonas afectadas por el fuerte viento y la lluvia.
El siniestro ocurrió en el paraje Centro 25 de Junio departamento de Anta. Se desconocen las causas del incidente.
María Julia, vecina de Vaqueros, contó en Aries que una familia ocupa la calle Las Petunias desde hace años. Relató daños materiales, agresiones y la falta de respuesta municipal.
Fabián Valenzuela, diputado provincial electo por Orán, alertó por el impacto del bagayeo y la caída del comercio formal en la frontera de Aguas Blancas. Sostuvo que la situación afecta a productores, comerciantes y familias.
El diputado provincial Matías Monteagudo advirtió que la contaminación que afecta a Salvador Mazza “no es un problema nuevo” y que requiere gestión binacional urgente.
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.
Los bancos actualizaron sus tasas de plazos fijos. El Banco Voii lidera el ranking, pagando el 33% de TNA. Entre los grandes, el Banco Macro ofrece el 29%.
Este encuentro se suma a la intensa gira federal de Santilli, que busca mejorar el vínculo con el interior y conseguir las mayorías necesarias en el Congreso.
La empresa de electrodomésticos Whirlpool anunció de manera sorpresiva el cierre de su planta en el Parque Industrial de Pilar y la desvinculación de 200 trabajadores.