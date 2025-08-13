Este 17 de agosto, los niños de hasta 12 años podrán recorrer la ciudad sin pagar boleto, siempre acompañados por un adulto responsable.
El Papa León XIV avanza con serenidad en la continuidad de las reformas de Francisco
Felipe Medina resaltó que, a diferencia de su antecesor, León XIV implementará los cambios de manera pausada, enfrentando presiones de sectores conservadores.Sociedad13/08/2025Agustina Tolaba
Por Aries, el licenciado en Ciencias Religiosas, Felipe Medina, destacó que el Papa León XIV representa una continuidad de las reformas iniciadas por el Papa Francisco, aunque con un estilo más sereno y prudente. "Francisco era como una montaña rusa que te lleva a gran velocidad con cambios drásticos; León XIV es como una mula peruana que camina despacio bajando la montaña", explicó Medina.
El especialista subrayó que el pontífice, con experiencia en diócesis pequeñas, enfrentará presiones de sectores conservadores europeos e italianos, pero mantendrá la política de apertura e inclusión iniciada por Francisco. "Se encargó de abrir todas las puertas y de incluir a colectivos que se sentían aislados de la Iglesia y de Dios", indicó.
Medina también resaltó el compromiso de León XIV con las comunidades aborígenes de la Amazonía, donde trabajó como misionero. Recordó que uno de los primeros anuncios del Papa será abrir las causas de beatificación de un obispo y una monja franceses asesinados mientras defendían a comunidades indígenas frente a intereses de empresas petroleras.
El especialista concluyó que el Papa León XIV seguirá con una pastoral enfocada en la protección de pueblos vulnerables, reforzando el legado de Francisco pero con un enfoque más pausado y estratégico.
Claudio Contardi está acusado de violación y enfrenta una posible pena de hasta 50 años de prisión por abuso sexual agravado en un contexto de violencia de género.
Con la presencia del gobernador Sáenz, se homenajeó en el Congreso a las Voces de Orán y a Luis Federico CórdobaSociedad12/08/2025
Fue a partir de una iniciativa de la diputada nacional Pamela Calletti. Durante el acto realizado en el Salón de los Pasos Perdidos se reconoció la trayectoria del grupo como músicos y compositores folklóricos, figuras destacadas de la cultura nacional.
Algoritmos que moldean el lenguaje: qué es el "algospeak" y cómo cambia la forma de expresarseSociedad12/08/2025
Las redes sociales están modificando la forma de comunicarse de la mano de sofisticados algoritmos que premian y castigan con mayor o menor difusión según una infinidad de parámetros.
Caso Pablo Grillo: realizaron la reconstrucción del disparo que lo hirió en la cabezaSociedad12/08/2025
Peritos buscaron determinar la trayectoria, velocidad y ángulo del proyectil que impactó al fotógrafo durante una protesta.
Hoja de coca en Salta: con el nuevo aumento, el precio marca récords
El cuarto kilo de hoja de coca supera los 9.500 pesos en el Mercado San Miguel, mientras la escasez y los retrasos en la frontera con Bolivia presionan los valores al alza.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Proveedores mineros advierten por la llegada de empresas extranjeras a las provinciasArgentina12/08/2025
Los empresarios locales advierten que las mineras operadoras buscan proveedores fuera del país y facilitan su llegada a Argentina.
El mayor fabricante de baterías del mundo suspendió la operación de su mayor yacimiento de litio.
Ola de calor en Europa: las llamas llegan a Madrid con incendios forestales en España y PortugalEl Mundo12/08/2025
Los bomberos trabajaron durante toda la noche del lunes para contener un incendio en el municipio de Tres Cantos, situado a 23 km al norte de Madrid, donde un hombre murió quemado.