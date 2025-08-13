El Papa León XIV avanza con serenidad en la continuidad de las reformas de Francisco

Por Aries, el licenciado en Ciencias Religiosas, Felipe Medina, destacó que el Papa León XIV representa una continuidad de las reformas iniciadas por el Papa Francisco, aunque con un estilo más sereno y prudente. "Francisco era como una montaña rusa que te lleva a gran velocidad con cambios drásticos; León XIV es como una mula peruana que camina despacio bajando la montaña", explicó Medina.

El especialista subrayó que el pontífice, con experiencia en diócesis pequeñas, enfrentará presiones de sectores conservadores europeos e italianos, pero mantendrá la política de apertura e inclusión iniciada por Francisco. "Se encargó de abrir todas las puertas y de incluir a colectivos que se sentían aislados de la Iglesia y de Dios", indicó.

Medina también resaltó el compromiso de León XIV con las comunidades aborígenes de la Amazonía, donde trabajó como misionero. Recordó que uno de los primeros anuncios del Papa será abrir las causas de beatificación de un obispo y una monja franceses asesinados mientras defendían a comunidades indígenas frente a intereses de empresas petroleras.

El especialista concluyó que el Papa León XIV seguirá con una pastoral enfocada en la protección de pueblos vulnerables, reforzando el legado de Francisco pero con un enfoque más pausado y estratégico.