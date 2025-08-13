La salida deja nuevamente acéfalo al Servicio Meteorológico Nacional, mientras se aguarda la designación de un nuevo director por parte del Ministerio de Defensa.
En noviembre, León XIV podría visitar Argentina
El especialista en Ciencias Religiosas Felipe Medina aseguró que el pontífice mantiene su compromiso de visitar Argentina y Perú.Argentina13/08/2025Agustina Tolaba
El Papa León XIV podría visitar Argentina en noviembre, según indicó por Aries, Felipe Medina, Licenciado en Ciencias Religiosas, aunque aclaró que la fecha dependerá de cómo se desarrolle la situación general. “Tal vez tenga que esperar hasta abril, pero podría venir en noviembre. Tiene la deuda de visitar Argentina, y lo prometió tanto a Monseñor Rossi como a García Cuerva durante su estadía en Roma”, señaló Medina.
El especialista detalló que el pontífice también mantiene un fuerte vínculo con su país de origen, Perú, incluyendo su diócesis en Chiclayo, y que se lo reconoce por su historia de compromiso social y confrontación con sectores más conservadores. “Tuvo mucho que ver con la disolución de los sodalicios en Perú y con informes que se elevaron, enfrentándose a algunos sectores de poder dentro de la Iglesia. Es un hombre valiente, tranquilo y se ha rodeado de un equipo de gente afín a él”, agregó.
Medina además adelantó que en septiembre se esperan cambios importantes en el Vaticano, especialmente en las autoridades de los dicasterios.
La resolución 313 permite que fabricantes e importadores presenten certificados internacionales para juguetes, tableros de madera y anteojos de sol.
Se trata del denominado “Régimen de conservación, administración y disposición de los bienes provenientes de actividad ilícita cautelados y recuperados en los procesos penales de competencia nacional y federal y de extinción de dominio”.
El empleo en el sector formal viene creciendo. Desde mayo de 2023 se incorporaron 68.000 trabajadores a la economía privada, según informó el Ministerio de Capital Humano.
Los analistas creen que la Secretaría de Finanzas no renovará todos los compromisos de esta semana y anticipan que inyectará pesos que los bancos usarán para cumplir con los nuevos requisitos de encajes.
Boom del empleo independiente: más de 112.000 nuevos monotributistas desde que asumió MileiArgentina13/08/2025
La información surge de los últimos números del Sistema Integrado Previsional Argentino, correspondientes a mayo. En el Gobierno aseguran que la cifra no se traduce en una mayor desocupación.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Proveedores mineros advierten por la llegada de empresas extranjeras a las provinciasArgentina12/08/2025
Los empresarios locales advierten que las mineras operadoras buscan proveedores fuera del país y facilitan su llegada a Argentina.
El mayor fabricante de baterías del mundo suspendió la operación de su mayor yacimiento de litio.
Ola de calor en Europa: las llamas llegan a Madrid con incendios forestales en España y PortugalEl Mundo12/08/2025
Los bomberos trabajaron durante toda la noche del lunes para contener un incendio en el municipio de Tres Cantos, situado a 23 km al norte de Madrid, donde un hombre murió quemado.