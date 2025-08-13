En noviembre, León XIV podría visitar Argentina

El Papa León XIV podría visitar Argentina en noviembre, según indicó por Aries, Felipe Medina, Licenciado en Ciencias Religiosas, aunque aclaró que la fecha dependerá de cómo se desarrolle la situación general. “Tal vez tenga que esperar hasta abril, pero podría venir en noviembre. Tiene la deuda de visitar Argentina, y lo prometió tanto a Monseñor Rossi como a García Cuerva durante su estadía en Roma”, señaló Medina.

El especialista detalló que el pontífice también mantiene un fuerte vínculo con su país de origen, Perú, incluyendo su diócesis en Chiclayo, y que se lo reconoce por su historia de compromiso social y confrontación con sectores más conservadores. “Tuvo mucho que ver con la disolución de los sodalicios en Perú y con informes que se elevaron, enfrentándose a algunos sectores de poder dentro de la Iglesia. Es un hombre valiente, tranquilo y se ha rodeado de un equipo de gente afín a él”, agregó.

Medina además adelantó que en septiembre se esperan cambios importantes en el Vaticano, especialmente en las autoridades de los dicasterios.