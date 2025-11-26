En la provincia ya funcionan planes pilotos el nivel inicial, primaria, secundaria y escuelas técnica, acompañados por capacitación docente y una regulación en el uso. “Estamos convencidos que necesitamos trabajar toda esta temática desde la educación para formar una ciudadanía digital”, indicaron.
Educación Técnica: EXPO UFIDeT 2025 presenta la oferta de Nivel Superior en Salta
La Subsecretaría de Educación y Trabajo de Salta invita a egresados de escuelas técnicas a la EXPO UFIDeT 2025, que se realizará el 27 y 28 de noviembre en la capital salteña.Educación26/11/2025
En el marco de la EXPO UFIDeT 2025, la Subsecretaría de Educación y Trabajo invita a estudiantes de los últimos años y a egresados de escuelas técnicas de toda la provincia a conocer la oferta formativa de Nivel Superior que brinda la Unidad de Formación Integral de la Dirección de Educación Técnica (UFIDeT).
El evento se desarrollará los días 27 y 28 de noviembre, de 9 a 18 horas, en la sede ubicada en Fragata Libertad N° 350, Barrio Ciudad del Milagro (Salta). Durante ambas jornadas, los visitantes podrán recorrer espacios de exposición y conocer los proyectos trabajados por los estudiantes a lo largo del año, así como informarse sobre las oportunidades académicas que ofrece la institución.
La EXPO UFIDeT 2025 tiene como objetivo fortalecer la continuidad educativa de jóvenes y adultos que culminan su formación técnica de Nivel Secundario, acercando propuestas que responden a las necesidades reales del sector socio-productivo provincial.
La muestra presentará las tecnicaturas y trayectos formativos de Nivel Superior, diseñados para acompañar la inserción profesional y promover la especialización en áreas estratégicas para el desarrollo local.
Diego López Morillo, subsecretario de Educación y Trabajo, destacó la relevancia de impulsar la continuidad formativa dentro del sistema de Educación Técnica: “El UFIDeT consolida un espacio clave para que los egresados de nuestras escuelas técnicas puedan continuar su formación en carreras de nivel superior, vinculadas directamente con las necesidades del desarrollo local y regional. Este tipo de propuestas fortalecen la empleabilidad, la innovación y la articulación entre educación y trabajo", expresó.
