Urtubey y Leavy se miden por el consenso, encuestas o el 'dedo de Cristina

En diálogo con Aries, Manuel Santiago Godoy, presidente del partido Igualar, se refirió al ingreso del ex gobernador Juan Manuel Urtubey a Fuerza Patria y lo calificó como "hermoso".

Explicó que este movimiento refuerza la idea que impulsa de creación de un frente amplio contra las políticas del gobierno nacional. "Hace tres meses que vengo pregonando un frente anti Milei", afirmó, donde puedan participar "todos", sin que se tomen en cuenta "el ADN ni lo que dijeron en el pasado".

Para la elección del candidato, Godoy mencionó tres posibles métodos: el consenso, la medición con "elementos objetivos" como las encuestas y lo que decida la conducción del espacio a nivel nacional, es decir la líder del PJ Cristina Fernández de Kirchner

Según su análisis, "Urtubey es el candidato que más potencia tiene". Godoy admitió que la instancia actual tiene mucho de "una cuestión de fe" y que la decisión de la dirección nacional tendrá un peso determinante.