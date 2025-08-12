Urtubey y Leavy se miden por el consenso, encuestas o el 'dedo de Cristina

El decreto 571/2025 elimina la Dirección Nacional y concentra funciones en la Presidencia del organismo agropecuario.
Manuel Santiago Godoy se mostró entusiasmado con el desembarco de Juan Manuel Urtubey en el frente Fuerza Patria, y consideró que tiene un gran potencial para liderar el espacio de cara a las elecciones.Política12/08/2025Ivana Chañi
En diálogo con Aries, Manuel Santiago Godoy, presidente del partido Igualar, se refirió al ingreso del ex gobernador Juan Manuel Urtubey a Fuerza Patria y lo calificó como "hermoso".
Explicó que este movimiento refuerza la idea que impulsa de creación de un frente amplio contra las políticas del gobierno nacional. "Hace tres meses que vengo pregonando un frente anti Milei", afirmó, donde puedan participar "todos", sin que se tomen en cuenta "el ADN ni lo que dijeron en el pasado".
Para la elección del candidato, Godoy mencionó tres posibles métodos: el consenso, la medición con "elementos objetivos" como las encuestas y lo que decida la conducción del espacio a nivel nacional, es decir la líder del PJ Cristina Fernández de Kirchner
Según su análisis, "Urtubey es el candidato que más potencia tiene". Godoy admitió que la instancia actual tiene mucho de "una cuestión de fe" y que la decisión de la dirección nacional tendrá un peso determinante.
El presidente de Igualar, Manuel Santiago Godoy, afirmó que el escenario político para las elecciones de 2027 se presenta como "blanco o negro" y descartó una tercera vía.
La Justicia le decomisó a Lázaro Báez 56 propiedades, tres millones de euros y un millón de dólares
Se trata de una decisión del Tribunal Oral Federal 4; también ordenó el remate de 10 estancias del empresario kirchnerista en distintos puntos del país; lo hizo antes de que se venza un plazo legal el próximo miércoles.
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
El senador provincial por Cachi advirtió que el desafío no es ganar encuestas sino alcanzar consensos amplios para enfrentar al presidente Javier Milei en las elecciones nacionales.