"Blanco o negro": Godoy afirmó que “no hay una tercera posición”

En diálogo con Aries, el presidente del partido Igualar, Manuel Santiago Godoy se refirió al Frente Patria en Salta y a la conformación de las listas para las próximas elecciones. Subrayó que el año actual es crucial para medir las fuerzas políticas y "buscar una resolución de candidaturas". También opinó que se necesita una renovación en la política, algo que "se va a dar en todo el país" de cara al 2027.

Godoy marcó una clara diferencia entre los perfiles políticos que se enfrentarán. "Del lado nuestro va a venir gente interesante política y dialécticamente", aseguró, mientras que del otro lado se encontrarán con "insultadores", en referencia a La Libertad Avanza.

El dirigente lamentó que se naturaliza que el país no tiene presupuesto, se les quita fondos a las provincias y se desfinancia a los organismos del Estado y a sectores vulnerables de la sociedad.

Al concluir su análisis, Godoy reforzó: "No hay una tercera posición, es blanco o negro".