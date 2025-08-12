El decreto 571/2025 elimina la Dirección Nacional y concentra funciones en la Presidencia del organismo agropecuario.
"Blanco o negro": Godoy afirmó que “no hay una tercera posición”
El presidente de Igualar, Manuel Santiago Godoy, afirmó que el escenario político para las elecciones de 2027 se presenta como "blanco o negro" y descartó una tercera vía.Política12/08/2025Ivana Chañi
En diálogo con Aries, el presidente del partido Igualar, Manuel Santiago Godoy se refirió al Frente Patria en Salta y a la conformación de las listas para las próximas elecciones. Subrayó que el año actual es crucial para medir las fuerzas políticas y "buscar una resolución de candidaturas". También opinó que se necesita una renovación en la política, algo que "se va a dar en todo el país" de cara al 2027.
Godoy marcó una clara diferencia entre los perfiles políticos que se enfrentarán. "Del lado nuestro va a venir gente interesante política y dialécticamente", aseguró, mientras que del otro lado se encontrarán con "insultadores", en referencia a La Libertad Avanza.
El dirigente lamentó que se naturaliza que el país no tiene presupuesto, se les quita fondos a las provincias y se desfinancia a los organismos del Estado y a sectores vulnerables de la sociedad.
Al concluir su análisis, Godoy reforzó: "No hay una tercera posición, es blanco o negro".
Urtubey y Leavy se miden por el consenso, encuestas o el 'dedo de Cristina
Manuel Santiago Godoy se mostró entusiasmado con el desembarco de Juan Manuel Urtubey en el frente Fuerza Patria, y consideró que tiene un gran potencial para liderar el espacio de cara a las elecciones.
El Partido Justicialista de Chaco llegó a un acuerdo con los espacios políticos que compitieron por fuera en las provinciales de mayo.
"Que un salteño se tenga que sentar en Buenos Aires a decidir entre dos dirigentes nacionales, yo me quedo plantado en Salta y defiendo los intereses", dijo el mandatario.
La Cámara Nacional Electoral organizó una jornada para promover el uso responsable de plataformas digitales durante los comicios. Participaron jueces federales y representantes de partidos políticos nacionales.
La Justicia le decomisó a Lázaro Báez 56 propiedades, tres millones de euros y un millón de dólaresPolítica11/08/2025
Se trata de una decisión del Tribunal Oral Federal 4; también ordenó el remate de 10 estancias del empresario kirchnerista en distintos puntos del país; lo hizo antes de que se venza un plazo legal el próximo miércoles.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Fuerza Patria confirmó una "Mesa Chica" para definir las candidaturas para octubre
El senador provincial por Cachi advirtió que el desafío no es ganar encuestas sino alcanzar consensos amplios para enfrentar al presidente Javier Milei en las elecciones nacionales.