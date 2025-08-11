Sáenz supervisó las obras del nuevo puente sobre el río Vaqueros

El gobernador Gustavo Sáenz compartió en sus redes sociales los avances en la construcción de una de las obras más importantes para la conectividad de la provincia. Se trata del nuevo puente sobre el río Vaqueros, el primero de los dos que se proyectaron para la zona.

Sáenz destacó que esta obra, que se logró reactivar con el paso del tiempo, es fundamental para "mejorar la seguridad vial y la conectividad de miles de salteños que transitan a diario por la zona". Los equipos de trabajo se encuentran actualmente en la fase de colocación de pilotes, un paso crucial para la solidez de la estructura.

La construcción del puente forma parte de un proyecto integral que busca modernizar la infraestructura vial de la región. El plan incluye la creación de más de 4 kilómetros de autopista, la instalación de iluminación LED y rotondas. Además, el antiguo puente será destinado a uso exclusivo de peatones y ciclistas.

El gobernador finalizó su publicación asegurando que estas iniciativas demuestran el compromiso de su gestión por construir "una Salta más segura, moderna y conectada para todos".