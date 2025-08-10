Exposición y venta de juguetes del Servicio Penitenciario por el Día del Niño

El Servicio Penitenciario de Salta realiza una exposición y venta de juguetes y artículos infantiles artesanales en el marco de la celebración del Día del Niño.

La atención será de lunes a jueves de 8 a 20, viernes de 8 a 16 y el sábado de 9 a 12 horas, en el salón de exposición del Servicio Penitenciario ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 821.

Se expondrán trabajos en madera, juegos de mesa, juegos didácticos, sillas educadoras, mesa y sillas infantiles, autos, trenes, camiones, casa de muñecas, entre otros artículos. Cuentan con distintas formas de pago y financiación.

Los productos son elaborados en los talleres de laborterapia que se brindan en las distintas unidades carcelarias. Son dictados por profesionales de la Dirección de Industrial quienes capacitan a personas en contexto de encierro en oficios como carpintería, talabartería, cerámica, platería, cerámica, entre otros.