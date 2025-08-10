Con entrada libre y gratuita, este domingo el Parque del Bicentenario será escenario de una feria temática con actividades recreativas para toda la familia, emprendedores locales, patio de comidas y espectáculos en vivo.
Exposición y venta de juguetes del Servicio Penitenciario por el Día del Niño
Del lunes 11 al sábado 16 de agosto estarán disponibles artículos infantiles elaborados en los talleres de laborterapia que se brindan en las unidades carcelarias. La atención al público será en Hipólito Yrigoyen 821.Sociedad10/08/2025
El Servicio Penitenciario de Salta realiza una exposición y venta de juguetes y artículos infantiles artesanales en el marco de la celebración del Día del Niño.
La atención será de lunes a jueves de 8 a 20, viernes de 8 a 16 y el sábado de 9 a 12 horas, en el salón de exposición del Servicio Penitenciario ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 821.
Se expondrán trabajos en madera, juegos de mesa, juegos didácticos, sillas educadoras, mesa y sillas infantiles, autos, trenes, camiones, casa de muñecas, entre otros artículos. Cuentan con distintas formas de pago y financiación.
Los productos son elaborados en los talleres de laborterapia que se brindan en las distintas unidades carcelarias. Son dictados por profesionales de la Dirección de Industrial quienes capacitan a personas en contexto de encierro en oficios como carpintería, talabartería, cerámica, platería, cerámica, entre otros.
Adiós a una voz icónica: Falleció Bruno Iezzi, referente de la radio salteña
Aries se une al dolor de la familia y amigos del reconocido locutor Bruno Iezzi, quien falleció a los 93 años. Una de las voces más queridas y un verdadero maestro de la radiofonía de Salta.
Lactancia materna: Destacan la importancia de “preparar el pecho” durante el embarazoSociedad08/08/2025
La ginecóloga, Mónica Gelsi, destacó el valor de la leche materna como alimento y como vínculo de apego con el bebé. “Desde los siete meses de gestación, tienen que empezar a hacerse los masajitos, preparar el pezón para no lastimarse", dijo.
La doctora Alejandra Cebrelli advirtió sobre las intenciones del discurso libertario de deshumanizar a cualquier crítico de la Administración Milei. La creación de ‘monstruos’ y el llamado a ‘destruirlos’, como práctica habitual del presidente y sus seguidores.
Científicos advierten sobre un posible retroceso irreversible del emblemático glaciar patagónico, afectado por cambios climáticos desde 2019.
Realizan un ciclo de formación para jóvenes salteños se preparan para votar por primera vezSociedad07/08/2025
Más de 30 mil adolescentes de 16 y 17 años votarán por primera vez en Salta en las elecciones nacionales del 26 de octubre, usando Boleta Única de Papel. La secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes, brindó detalles del ciclo "Participar es la que va", que promueve la formación cívica y el compromiso democrático en estudiantes secundarios.
“Quebrado”: El Colegio reconoce mora de la mitad de los abogados y deudas multimillonarias
La presidenta María Trinidad Arias Villegas advirtió sobre la grave situación económica de la institución y anunció suspensiones para quienes no regularicen sus pagos.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
Calendario de lucha docente en Salta: El plan de Sitepsa para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea de este sábado.