A partir de las 14, la Municipalidad pondrá en marcha el despliegue de seguridad vial en inmediaciones al santuario y a plaza España, para que los fieles participen de la ceremonia con tranquilidad. Habrá 24 cortes en total.
Día del Niño: Horarios especiales de visita en el Servicio Penitenciario de Salta
La medida busca fortalecer el vínculo entre los internos y sus familias, en una fecha significativa para la niñez, como parte del acompañamiento integral que promueve el Servicio Penitenciario.Salta10/08/2025
En el marco de la celebración del Día del Niño, el Servicio Penitenciario estableció horarios extraordinarios de visita para las diferentes unidades carcelarias y alcaidías de la Provincia, a fin de que los privados de la libertad puedan compartir esta fecha con sus hijos y familiares.
En la Unidad Carcelaria Nº 1 de Salta Capital, las visitas se realizarán el 10 de agosto de 12:00 a 18:00; en la Unidad Carcelaria Nº 2 de Metán, el 21 de agosto de 13:30 a 18:00; en la Unidad Carcelaria Nº 3 de Orán, el 10 de agosto de 13:30 a 18:00; en la Unidad Carcelaria Nº 4 Mujeres de Salta Capital, el 10 de agosto de 13:00 a 18:00; en la Unidad Carcelaria Nº 5 de Tartagal, el 24 de agosto de 14:00 a 18:00; en la Unidad Carcelaria Nº 6 de Rosario de Lerma, el 17 de agosto de 13:00 a 18:00; en la Unidad Carcelaria Nº 7 de Cerrillos, el 17 de agosto de 14:00 a 18:00; y en la Unidad Carcelaria Nº 9 Mujeres de Orán, el 10 de agosto de 14:00 a 18:00.
En la Alcaidía General Nº 1 de Salta Capital, el 15 de agosto las visitas se realizarán de 08:00 a 12:00 para los pabellones A1, B2 y D (ambas plantas), y de 14:00 a 18:00 para los pabellones A2, B1 y C (ambas plantas). En la Alcaidía Femenina, el mismo día de 14:00 a 18:00. En la Alcaidía Nº 2 de Tartagal, el 23 de agosto de 08:30 a 12:00; y en la Alcaidía Nº 3 de Orán, el 17 de agosto de 08:00 a 13:00.
Desde la institución penitenciaria destacaron que el acompañamiento y la contención familiar son fundamentales en el proceso de recuperación, inclusión social y laboral de las personas privadas de libertad.
El personal penitenciario realizará controles exhaustivos para garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad y bioseguridad vigentes durante las jornadas.
El operativo comenzará el lunes 11 y se extenderá hasta el 14 de agosto. DE manera simultánea se atenderá en barrios de la localidad de Orán.
