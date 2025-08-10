Día del Niño: Horarios especiales de visita en el Servicio Penitenciario de Salta

En el marco de la celebración del Día del Niño, el Servicio Penitenciario estableció horarios extraordinarios de visita para las diferentes unidades carcelarias y alcaidías de la Provincia, a fin de que los privados de la libertad puedan compartir esta fecha con sus hijos y familiares.

En la Unidad Carcelaria Nº 1 de Salta Capital, las visitas se realizarán el 10 de agosto de 12:00 a 18:00; en la Unidad Carcelaria Nº 2 de Metán, el 21 de agosto de 13:30 a 18:00; en la Unidad Carcelaria Nº 3 de Orán, el 10 de agosto de 13:30 a 18:00; en la Unidad Carcelaria Nº 4 Mujeres de Salta Capital, el 10 de agosto de 13:00 a 18:00; en la Unidad Carcelaria Nº 5 de Tartagal, el 24 de agosto de 14:00 a 18:00; en la Unidad Carcelaria Nº 6 de Rosario de Lerma, el 17 de agosto de 13:00 a 18:00; en la Unidad Carcelaria Nº 7 de Cerrillos, el 17 de agosto de 14:00 a 18:00; y en la Unidad Carcelaria Nº 9 Mujeres de Orán, el 10 de agosto de 14:00 a 18:00.

En la Alcaidía General Nº 1 de Salta Capital, el 15 de agosto las visitas se realizarán de 08:00 a 12:00 para los pabellones A1, B2 y D (ambas plantas), y de 14:00 a 18:00 para los pabellones A2, B1 y C (ambas plantas). En la Alcaidía Femenina, el mismo día de 14:00 a 18:00. En la Alcaidía Nº 2 de Tartagal, el 23 de agosto de 08:30 a 12:00; y en la Alcaidía Nº 3 de Orán, el 17 de agosto de 08:00 a 13:00.

Desde la institución penitenciaria destacaron que el acompañamiento y la contención familiar son fundamentales en el proceso de recuperación, inclusión social y laboral de las personas privadas de libertad.

El personal penitenciario realizará controles exhaustivos para garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad y bioseguridad vigentes durante las jornadas.