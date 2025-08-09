Los habitantes de la ciudad japonesa guardaron un minuto de silencio en memoria de las 74.000 víctimas en ese puerto del suroeste del país asiático.
Alemania detiene exportaciones de armas a Israel tras anuncio sobre la expansión de la guerra en Gaza
Entre 2020 y 2024, Alemania fue el segundo mayor proveedor de armas a Israel, y sus exportaciones representaron el 33 % del total de las armas compradas por Israel, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo.El Mundo09/08/2025
Alemania no aprobará ninguna exportación de equipo militar que pueda ser utilizado por Israel en Gaza, anunció este viernes el canciller Friedrich Merz.
“El gobierno alemán no aprobará ninguna exportación de equipo militar que pueda ser utilizado en Gaza hasta nuevo aviso”, dijo Merz.
Israel tiene el “derecho a defenderse” contra Hamas, afirmó Merz, y agregó que el “desarme de Hamas es esencial”.
“En opinión del gobierno alemán, la acción militar aún más dura emprendida por el ejército israelí en Gaza, que fue decidida anoche por el gabinete israelí, hace cada vez más difícil ver cómo se van a lograr estos objetivos”, señaló.
Entre 2020 y 2024, Alemania fue el segundo mayor proveedor de armas a Israel, y sus exportaciones representaron el 33 % del total de las armas compradas por Israel, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo.
¿Por qué importa la decisión de Alemania con respecto a Israel?
Durante décadas, Alemania ha apoyado firmemente a Israel: su oscura historia de persecución judía durante el nazismo ha determinado su actual política de apoyo prácticamente incondicional.
Y tras los atentados de Hamas del 7 de octubre de 2023, el apoyo político y militar alemán a Israel fue reafirmado por el entonces canciller Olaf Scholz.
Sin embargo, en mayo de 2025 el flamante canciller Friedrich Merz hizo declaraciones que pusieron el apoyo de Alemania a Israel en la mira.
“Estamos consternados por el destino de la población civil y su terrible sufrimiento” en Gaza, declaró el canciller durante una visita a Turku, Finlandia, en ese momento. Entonces, Mertz cuestionó las acciones actuales de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Gaza.
Esa actitud por parte de la máxima autoridad alemana es particularmente llamativa debido a la histórica postura de Alemania con relación a Israel, vinculada a una teoría conocida como “razón de Estado” o interés nacional. La conexión entre la razón de Estado e Israel fue establecida por la entonces canciller Angela Merkel en 2008.
Merkel declaró ante el parlamento israelí, o Knéset, que “la responsabilidad histórica de Alemania forma parte del interés nacional (staatsraison, en alemán) de mi país”. “Esto significa que, para mí, como canciller alemana, la seguridad de Israel nunca será negociable”, dijo.
Scholz utilizó palabras similares tras los atentados del 7 de octubre, en los que combatientes de Hamas mataron a más de 1.200 personas en el sur de Israel y secuestraron a otras 250.
En el caso de Merz, y pese a sus críticas del mes de mayo, se apuró a decir que no abandonaba por completo la idea de la staatraison. “La seguridad y la existencia de Israel son, como llevamos diciendo desde hace muchos años y décadas, parte de la razón de Estado de Alemania”, aclaró.
Con información de CNN
R. Unido, Italia, Alemania, Australia y Nueva Zelanda rechazan el plan de Israel de invadir toda GazaEl Mundo09/08/2025
De acuerdo con el texto, difundido anoche por el Ministerio británico de Asuntos Exteriores (Foreign Office), los jefes de la diplomacia de los países firmantes consideran que la operación "agravará la catastrófica situación humanitaria".
La previsión de altas temperaturas hasta mediados de semana, por encima incluso de los 40 ºC, eleva la alerta a naranja en 28 departamentos del país.
Las decisiones sobre la guerra en Ucrania que se tomen sin la participación de Kiev "nacen muertas", dijo el presidente ucraniano.
Un dólar en Venezuela equivale a 130,06 bolívares y el salario se complementa con bonos gubernamentales, que, según el gobierno, son una “estrategia para combatir la inflación”.
Más temprano, el mandatario republicano aseguró que el acuerdo de paz en Ucrania, mediado por Estados Unidos, podría contemplar cambios territoriales para “mejorar la situación de ambos países” implicados en el conflicto.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Urtubey: “Si querés apoyar a Milei tenés dos opciones en Salta, en contra solo una”
El exgobernador lamentó que el saencismo compita con lista propia y advirtió que la Argentina atraviesa una “batalla cultural” sin puntos intermedios.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
La justicia federal dictó la prisión preventiva de los 11 detenidos por el contrabando en Aguas Blancas y estimó que movían mercadería ilegal por $229 millones mensuales.