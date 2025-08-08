Adiós a las licencias: el gobierno desreguló el uso de drones

La construcción creció un 10,8% en el primer semestre, pero las expectativas se enfríanArgentina08/08/2025
El sector mostró un repunte en junio, aunque la mayoría de las empresas prevé estabilidad o caída en la actividad para el próximo trimestre.
El gobierno de Javier Milei eliminó restricciones para el uso de drones y promueve la "libertad absoluta", así lo expresó el ministro Federico Sturzenegger en un posteo en X.Argentina08/08/2025Ivana Chañi
El ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció a través de sus redes sociales la implementación de una nueva resolución que libera por completo las restricciones para el uso de drones en Argentina. La medida, que busca fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico, se aplica sobre todo a equipos de menor peso y en zonas rurales.
En su posteo, Sturzenegger detalló que la Resolución 550/2025 de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) elimina la intervención del Estado en las operaciones de drones con un peso inferior a 250 gramos.
DESREGULACIÓN TOTAL DE DRONES. Cada día aumentan las aplicaciones de drones en el campo, el comercio, para la entrega de medicamentos, la industria, etc. Por eso es clave un marco abierto y de libertad absoluta para el uso de la tecnología. En poco tiempo los drones vigilarán el… pic.twitter.com/QOeq7Teobw— Fede Sturzenegger (@fedesturze) August 8, 2025
De esta forma, los usuarios son "libres de hacerlo como y donde quieran" sin la necesidad de licencias o permisos. La normativa también deja de exigir licencias para drones de hasta 25 kilos y declara el uso en áreas rurales "totalmente libre", con la única condición de que las operaciones se realicen bajo "propio riesgo".
Sturzenegger destacó que la medida, que cuenta con el respaldo del director de la ANAC, Óscar Villabona, y del presidente Javier Milei, tiene como objetivo fomentar el desarrollo de nuevas aplicaciones en el campo, el comercio y la industria, entre otros.
El sector mostró un repunte en junio, aunque la mayoría de las empresas prevé estabilidad o caída en la actividad para el próximo trimestre.
Analistas coinciden en que aún no se observa que la suba del dólar se haya trasladado ya al IPC. La divisa está "flotando" y en los últimos días borró más de la mitad del incremento de julio.
Un estudio del IERAL alerta que la presión tributaria limita el crecimiento y que eliminar impuestos clave como Ingresos Brutos y el impuesto al cheque es fundamental para destrabar la economía.
"Estamos pasando un momento único porque nunca con los gobiernos enemigos, los malos gobiernos ha habido esta situación de muerte e intolerancia y de maldad", advirtió la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
El ministro Luis Caputo les pidió a los empresarios que “cambien el chip” y no trasladen a precios la suba del dólar. Advirtió que ahora hay competencia.
El Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación y estará facultado para dictar las pautas del Concurso Público, incluyendo el esquema de remuneración y anexos relevantes.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Pedro Arancibia, abogado de la familia, lo anticipó por Aries. El juicio por el femicidio de Jimena Salas comenzará el 1 de septiembre contra los hermanos Saavedra.
El acusado reconoció ser culpable de los hechos imputados y aceptó los términos del acuerdo. El acuerdo fue consensuado por fiscalía, defensa y el actor civil y querellante.
El frente político que dirige el Gobernador disputará con listas propias, en la elección nacional, contra los "candidatos de Milei y de Cristina".
El Sindicato de Trabajadores de la Educación Pública de Salta (SiTEPSa) inició una campaña de información en las escuelas de Salta Capital.