Adiós a las licencias: el gobierno desreguló el uso de drones

El ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció a través de sus redes sociales la implementación de una nueva resolución que libera por completo las restricciones para el uso de drones en Argentina. La medida, que busca fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico, se aplica sobre todo a equipos de menor peso y en zonas rurales.

En su posteo, Sturzenegger detalló que la Resolución 550/2025 de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) elimina la intervención del Estado en las operaciones de drones con un peso inferior a 250 gramos.

DESREGULACIÓN TOTAL DE DRONES. Cada día aumentan las aplicaciones de drones en el campo, el comercio, para la entrega de medicamentos, la industria, etc. Por eso es clave un marco abierto y de libertad absoluta para el uso de la tecnología. En poco tiempo los drones vigilarán el… pic.twitter.com/QOeq7Teobw — Fede Sturzenegger (@fedesturze) August 8, 2025

De esta forma, los usuarios son "libres de hacerlo como y donde quieran" sin la necesidad de licencias o permisos. La normativa también deja de exigir licencias para drones de hasta 25 kilos y declara el uso en áreas rurales "totalmente libre", con la única condición de que las operaciones se realicen bajo "propio riesgo".

Sturzenegger destacó que la medida, que cuenta con el respaldo del director de la ANAC, Óscar Villabona, y del presidente Javier Milei, tiene como objetivo fomentar el desarrollo de nuevas aplicaciones en el campo, el comercio y la industria, entre otros.