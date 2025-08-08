Sáenz: “La lealtad es una avenida de ida y vuelta”

Sáenz sobre el centralismo: "Nos dicen qué color tenemos que votar"
Cara a Cara08/08/2025Ivana Chañi
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, rompió el silencio sobre la tensa relación entre los mandatarios provinciales y el presidente Javier Milei. En una entrevista exclusiva con el periodista Mario Ernesto Peña, en Cara a Cara, el gobernador afirmó que “la lealtad es una avenida de ida y vuelta, he ido muchas veces hasta el obelisco y me he vuelto solo".
Sáenz explicó que, junto a otros gobernadores, (aludió a tres) le ha dado "las herramientas necesarias al Gobierno nacional" con la Ley Bases, la moratoria y el blanqueo, por una "responsabilidad cívica también e institucional" y porque "la gente lo había votado".
A pesar de su apoyo, el gobernador afirmó que los representantes libertarios de Salta han sido "agraviantes" con él, y que recibió "calumnias, injurias y faltas de respeto". El gobernador también ha denunciado la falta de reconocimiento por parte de los libertarios salteños a los logros de su gestión, como el cobro de la salud a extranjeros y la lucha contra el crimen organizado.
Sáenz remarcó que “hemos sido garantes de una gobernabilidad que no hubiesen podido tener, si nos hubiésemos puesto, no vamos a votar nada de lo que pide el Presidente”.
