Hablar de la muerte con los niños: consejos para una comunicación clara y respetuosa
La psicóloga Fernanda Domínguez recomendó evitar eufemismos y acompañar a los niños en su duelo con sinceridad y sensibilidad.Salud07/08/2025Agustina Tolaba
En su columna para Aries, la psicóloga Fernanda Domínguez destacó la importancia de hablar con los niños sobre la muerte de manera clara y directa, evitando metáforas o eufemismos que puedan confundirlos. Según Domínguez, los menores de siete años tienen un pensamiento literal y concreto, por lo que expresiones como “se fue al cielo” o “está descansando en una estrella” pueden generarles confusión.
“Lo primero es aprender a nombrar la muerte, aunque nos dé miedo o incomodidad. Hay que explicar que el cuerpo deja de funcionar”, señaló la especialista, quien explicó que a partir de los siete años los niños comienzan a entender que la muerte es un proceso universal.
Domínguez también recomendó aprovechar experiencias de la naturaleza para anticipar la pérdida, como la caída de las hojas en otoño, y enfatizó la importancia de permitir que los niños expresen sus emociones: “Si quieren llorar, dejémoslos llorar, es saludable”.
Respecto a la presencia de los niños en velorios, la psicóloga aclaró que “si el niño desea ir, se lo lleva explicándole qué va a encontrar: un cajón, personas tristes, gente llorando”, y que se debe respetar en todo momento si decide quedarse solo un rato o irse.
Por último, destacó que acompañar el duelo infantil con rituales como prender una vela, hacer cartas o mirar fotos puede ayudar a los pequeños a procesar la pérdida con seguridad y amor.
El Hospital Materno Infantil participa en un estudio nacional que arrojó una efectividad del 78,6% en la prevención de hospitalizaciones. “Es clave generar evidencia científica sólida que permita aumentar su seguridad y beneficios a largo plazo", señalaron.
