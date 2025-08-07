Hablar de la muerte con los niños: consejos para una comunicación clara y respetuosa

La psicóloga Fernanda Domínguez recomendó evitar eufemismos y acompañar a los niños en su duelo con sinceridad y sensibilidad.

Salud07/08/2025Agustina TolabaAgustina Tolaba

En su columna para Aries, la psicóloga Fernanda Domínguez destacó la importancia de hablar con los niños sobre la muerte de manera clara y directa, evitando metáforas o eufemismos que puedan confundirlos. Según Domínguez, los menores de siete años tienen un pensamiento literal y concreto, por lo que expresiones como “se fue al cielo” o “está descansando en una estrella” pueden generarles confusión.

“Lo primero es aprender a nombrar la muerte, aunque nos dé miedo o incomodidad. Hay que explicar que el cuerpo deja de funcionar”, señaló la especialista, quien explicó que a partir de los siete años los niños comienzan a entender que la muerte es un proceso universal.

Domínguez también recomendó aprovechar experiencias de la naturaleza para anticipar la pérdida, como la caída de las hojas en otoño, y enfatizó la importancia de permitir que los niños expresen sus emociones: “Si quieren llorar, dejémoslos llorar, es saludable”.

Respecto a la presencia de los niños en velorios, la psicóloga aclaró que “si el niño desea ir, se lo lleva explicándole qué va a encontrar: un cajón, personas tristes, gente llorando”, y que se debe respetar en todo momento si decide quedarse solo un rato o irse.

Por último, destacó que acompañar el duelo infantil con rituales como prender una vela, hacer cartas o mirar fotos puede ayudar a los pequeños a procesar la pérdida con seguridad y amor.

