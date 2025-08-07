El Día del Niño, un "salvavidas" para las jugueterías de Salta

El sector de las jugueterías en la provincia atraviesa una extensa etapa de recuperación, con una caída sostenida desde el año 2018. Según Rubén Barrios, comerciante y expresidente de la Cámara del sector, el panorama comenzó a mejorar levemente a partir de diciembre de 2024, aunque los niveles de venta aún se encuentran por debajo de lo registrado en 2017.

El primer semestre del año se considera como un período muy difícil para el rubro, por lo que las expectativas se centran en el segundo semestre, indicó en diálogo con Aries.

En este contexto, la celebración del Día del Niño, el 17 de agosto, se percibe como un evento fundamental para la actividad comercial. Barrios afirmó que esta fecha es un "salvavidas" necesario para el sector, que busca compensar la baja demanda de los meses iniciales del año.

El comerciante confió en que este repunte del Día del Niño servirá como un impulso significativo para la actividad, que luego tendrá como próximo objetivo las fiestas de fin de año.