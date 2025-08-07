El Día del Niño, un "salvavidas" para las jugueterías de Salta

Elecciones: lanzan un simulador de la Boleta Única Papel que se usará el 26 de octubre
La Secretaría Electoral instaló computadoras y habilitó un simulador online para que los votantes se familiaricen con el procedimiento.
El rubro de jugueterías en Salta espera un respiro en el Día del Niño, una fecha clave para la economía del sector. Comerciante explicó que la actividad muestra signos de recuperación, aunque de forma leve.Salta07/08/2025Ivana Chañi
El sector de las jugueterías en la provincia atraviesa una extensa etapa de recuperación, con una caída sostenida desde el año 2018. Según Rubén Barrios, comerciante y expresidente de la Cámara del sector, el panorama comenzó a mejorar levemente a partir de diciembre de 2024, aunque los niveles de venta aún se encuentran por debajo de lo registrado en 2017.
El primer semestre del año se considera como un período muy difícil para el rubro, por lo que las expectativas se centran en el segundo semestre, indicó en diálogo con Aries.
En este contexto, la celebración del Día del Niño, el 17 de agosto, se percibe como un evento fundamental para la actividad comercial. Barrios afirmó que esta fecha es un "salvavidas" necesario para el sector, que busca compensar la baja demanda de los meses iniciales del año.
El comerciante confió en que este repunte del Día del Niño servirá como un impulso significativo para la actividad, que luego tendrá como próximo objetivo las fiestas de fin de año.
Comerciante de juguetes de Salta analizó los desafíos del sector frente a la importación y el contrabando. Asimismo, aseguró que los controles municipales fueron un factor clave para la recuperación.
El precio de los combustibles en Salta volvió a subir este jueves en las estaciones de servicio YPF. Conocé los nuevos valores en detalle.
Desde las primeras horas del día, cientos de fieles se congregaron en el Templete para agradecer y pedir por empleo, salud y pan. El padre Román destacó el fuerte sentimiento de necesidad en las plegarias.
Para la jornada de este jueves el Servicio Meteorológico Nacional anticipó lloviznas y lluvias aisladas hasta la noche. Conocé el pronóstico extendido.
La propietaria del local, ubicado en San Luis y Buenos Aires, denunció que destrozaron el acceso con piedras, se llevaron flores, peluches, macetas y la heladera.
De acuerdo con las cifras oficiales, los argentinos gastaron US$557.388 millones en el exterior. Preocupa la salida de divisas.
La presidenta María Trinidad Arias Villegas advirtió sobre la grave situación económica de la institución y anunció suspensiones para quienes no regularicen sus pagos.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Con la decisión de Juan Carlos Romero de no participar en las próximas elecciones y su salida del Senado, se marca el fin de una de las dinastías políticas más prolongadas e influyentes de la historia reciente de Salta. Desde los inicios de Roberto Romero en los medios hasta la desafección total del electorado, se cierra un ciclo de 42 años de poder y estrategia.
El trabajo - el quinto en su discografía - se publicó en el Reino Unido el 6 de agosto de 1965. “You’ve Got to Hide Your Love Away”, “I Need You”, “Ticket To Ride” y “Yesterday”, entre otras, hicieron historia.