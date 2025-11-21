IPS: el Colegio Médico reclama diálogo y alerta por el impacto en los pacientes

El presidente del Colegio Médico de Salta, Roberto Robredo, manifestó “gran preocupación” por el impacto de la rescisión del convenio entre el Instituto Provincial de Salud (IPS) y el Círculo Médico, situación que —según afirmó por Aries— deja a miles de afiliados sin cobertura completa y genera incertidumbre en todas las especialidades.

“Lo que más preocupa es el paciente. Nosotros también somos afiliados y nuestras familias también. No somos ajenos”, indicó. Robredo señaló que, además del Círculo Médico, otras asociaciones ya manifestaron alerta por la falta de respuesta del Instituto.

El presidente del Colegio cuestionó que no haya existido “ningún canal de diálogo” antes de la rescisión. “Siempre se buscó la mesa de conversación. Esta vez hubo una carta documento directa. Eso genera un conflicto mayor”.

Asía advirtió que la situación complica la atención y puede crear tensiones entre médicos y afiliados. “Esto hace que cada profesional quede expuesto a reclamos, cobros particulares y confusiones. Es engorroso y termina afectando al paciente”, añadió.

Robredo pidió que el Gobierno provincial intervenga para restablecer el diálogo y evitar que la crisis del IPS profundice la desigualdad en el acceso a la salud.