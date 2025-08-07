San Cayetano: cada vez más salteños piden por trabajo

Elecciones: lanzan un simulador de la Boleta Única Papel que se usará el 26 de octubre
La Secretaría Electoral instaló computadoras y habilitó un simulador online para que los votantes se familiaricen con el procedimiento.
Desde las primeras horas del día, cientos de fieles se congregaron en el Templete para agradecer y pedir por empleo, salud y pan. El padre Román destacó el fuerte sentimiento de necesidad en las plegarias.Salta07/08/2025Agustina Tolaba
En el Templete San Cayetano, ubicado en Dr. Luis Gómez y Guerra Gaucha, desde las primeras horas del día comenzó a congregarse una gran cantidad de fieles para rendir homenaje al santo patrono del pan y del trabajo. La jornada inició con una misa a las 7 de la mañana, y continuará con distintas celebraciones hasta la tarde.
Por Aries, el padre José Román, expresó que se observa una participación activa y una fe renovada entre los asistentes: “Mucha gente se acercó con gratitud, pero también con un fuerte sentimiento de necesidad. El pedido de un trabajo fijo y estable es recurrente”, explicó.
El sacerdote también señaló que, tras el lamentable robo ocurrido hace tres semanas, aún no se recuperaron los objetos sustraídos. Sin embargo, destacó la solidaridad de los fieles: “Gracias a sus aportes pudimos recuperar algunos instrumentos como el proyector, fundamental para las misas y la novena”.
La procesión central se realizará el próximo domingo a las 16:30. El recorrido partirá desde la iglesia por Dr. Luis Gómez, seguirá por Av. Perón, Entre Ríos y Siria, para regresar por Coronel Suárez. Desde las 7 de la mañana se establecerán cortes y desvíos de tránsito, por lo que se recomienda circular con precaución por la zona.
Comerciante de juguetes de Salta analizó los desafíos del sector frente a la importación y el contrabando. Asimismo, aseguró que los controles municipales fueron un factor clave para la recuperación.
El rubro de jugueterías en Salta espera un respiro en el Día del Niño, una fecha clave para la economía del sector. Comerciante explicó que la actividad muestra signos de recuperación, aunque de forma leve.
El precio de los combustibles en Salta volvió a subir este jueves en las estaciones de servicio YPF. Conocé los nuevos valores en detalle.
Para la jornada de este jueves el Servicio Meteorológico Nacional anticipó lloviznas y lluvias aisladas hasta la noche. Conocé el pronóstico extendido.
La propietaria del local, ubicado en San Luis y Buenos Aires, denunció que destrozaron el acceso con piedras, se llevaron flores, peluches, macetas y la heladera.
De acuerdo con las cifras oficiales, los argentinos gastaron US$557.388 millones en el exterior. Preocupa la salida de divisas.
La presidenta María Trinidad Arias Villegas advirtió sobre la grave situación económica de la institución y anunció suspensiones para quienes no regularicen sus pagos.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Con la decisión de Juan Carlos Romero de no participar en las próximas elecciones y su salida del Senado, se marca el fin de una de las dinastías políticas más prolongadas e influyentes de la historia reciente de Salta. Desde los inicios de Roberto Romero en los medios hasta la desafección total del electorado, se cierra un ciclo de 42 años de poder y estrategia.
El trabajo - el quinto en su discografía - se publicó en el Reino Unido el 6 de agosto de 1965. “You’ve Got to Hide Your Love Away”, “I Need You”, “Ticket To Ride” y “Yesterday”, entre otras, hicieron historia.