San Cayetano: cada vez más salteños piden por trabajo

Desde las primeras horas del día, cientos de fieles se congregaron en el Templete para agradecer y pedir por empleo, salud y pan. El padre Román destacó el fuerte sentimiento de necesidad en las plegarias.

En el Templete San Cayetano, ubicado en Dr. Luis Gómez y Guerra Gaucha, desde las primeras horas del día comenzó a congregarse una gran cantidad de fieles para rendir homenaje al santo patrono del pan y del trabajo. La jornada inició con una misa a las 7 de la mañana, y continuará con distintas celebraciones hasta la tarde.

Por Aries, el padre José Román, expresó que se observa una participación activa y una fe renovada entre los asistentes: “Mucha gente se acercó con gratitud, pero también con un fuerte sentimiento de necesidad. El pedido de un trabajo fijo y estable es recurrente”, explicó.

El sacerdote también señaló que, tras el lamentable robo ocurrido hace tres semanas, aún no se recuperaron los objetos sustraídos. Sin embargo, destacó la solidaridad de los fieles: “Gracias a sus aportes pudimos recuperar algunos instrumentos como el proyector, fundamental para las misas y la novena”.

La procesión central se realizará el próximo domingo a las 16:30. El recorrido partirá desde la iglesia por Dr. Luis Gómez, seguirá por Av. Perón, Entre Ríos y Siria, para regresar por Coronel Suárez. Desde las 7 de la mañana se establecerán cortes y desvíos de tránsito, por lo que se recomienda circular con precaución por la zona.

