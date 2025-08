“El norte está abandonado”: Outes cruzó al Gobierno y exigió obras y educación para Salta

El diputado nacional por Salta, Pablo Outes, expresó su preocupación por la exclusión de temas clave para las provincias en el paquete fiscal impulsado por el Gobierno Nacional y cuestionó duramente los vetos del presidente Javier Milei.

En Agenda Abierta, Outes señaló que los puntos planteados por los gobernadores —como el pedido de mayores recursos en concepto de ATN y combustibles— aún no fueron incorporados al proyecto. “Creo que hay una razón política para que no se hayan incorporado. De todos modos, eso se va a tratar en los próximos días”, afirmó.

“Desde el Gobierno Nacional no hubo una respuesta. Estamos a punto de quedar incomunicados, no literalmente, pero la Ruta 34 no da para más. Desde Rosario de la Frontera hasta Tartagal, está destruida”, advirtió.

Outes sostuvo que el presidente conoce la gravedad de la situación vial en todo el país, pero lamentó que hasta el momento la única respuesta haya sido “plantear la disolución de Vialidad”. “Eso es una solución parcial a un problema que es mucho más grande”, dijo, y adelantó que buscarán revertir el veto en el Congreso.

En otro tramo, el legislador salteño se refirió a la crítica situación educativa en la provincia: “Nuestra universidad pública tiene un gravísimo problema de formación. Solo entre el 4 y el 6% de los jóvenes salteños tiene título universitario. La media nacional es del 24%”, explicó.

Además, denunció que los docentes de la Universidad Nacional de Salta siguen con los salarios del año pasado. “Eso prende una luz roja más dentro de la formación de los salteños. Votamos en contra del veto, pero el problema de fondo sigue siendo el mismo: estamos entre las provincias con mayor pobreza y menor cantidad de personas con título universitario o técnico”, sostuvo.

Por último, Outes criticó la falta de una mirada estructural desde el Poder Ejecutivo: “Lo que siempre le cuestiono al presidente es que no hay un planteo integral. Sí, hay que corregir el déficit y la inflación, todos lo entendemos. Pero un país no se construye solo hablando de eso. A esta altura, ya debería haber un plan más amplio”, concluyó.