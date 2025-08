Outes reconoció “algunos apoyos a Milei” y cuestionó la falta de diálogo

En Agenda Abierta, el diputado nacional por Salta, Pablo Outes, volvió a cuestionar al Gobierno nacional por la falta de respuestas concretas a las demandas de la provincia y advirtió sobre el deterioro del vínculo entre la Nación y los territorios del interior. Afirmó que Salta exige diálogo y condiciones reales para crecer.

“Nosotros no tenemos nada que ver con Milei. Lo que buscamos fue una mesa de diálogo, que creemos que la Argentina se merece. Pero la respuesta fue un marco de intolerancia total”, señaló.

En esa línea, respaldó al gobernador Gustavo Sáenz y su estrategia de acompañar medidas puntuales que fueran favorables para la provincia, sin alinearse ideológicamente con el oficialismo. “Apoyamos algunas cuestiones, pero muy pocas veces el Gobierno Nacional pudo satisfacer las expectativas de los salteños”, lamentó.

“Se nos acusa de golpistas, como si no apoyar ciegamente a Milei fuera un pecado. Pero nosotros no somos libertarios. Somos representantes de una provincia que necesita condiciones reales para desarrollarse”, dijo.

Para el legislador, la falta de planificación y de visión federal está frenando el crecimiento de Salta. “No necesitamos condonaciones ni regalos, necesitamos infraestructura y formación. No tenemos energía, no tenemos rutas, no tenemos conectividad. Es imposible crecer así”, subrayó.

Outes criticó también que los temas del debate público nacional estén centrados en ejes “porteñocéntricos”: “La agenda de los medios nacionales gira en torno a si Milei es el mejor o si Cristina debe estar libre. Mientras tanto, en Rivadavia hay pobreza extrema, en San Martín no podemos sacar los minerales, y en la capital no hay industrias por falta de infraestructura. Esa no es la discusión que interesa a los salteños”, afirmó.

Finalmente, advirtió que esta deuda pendiente con el norte argentino podría expresarse con fuerza en las elecciones de octubre.