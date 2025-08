Olmedo buscará la gobernación en 2027: “No quiero recibir una provincia en emergencia por todos lados”

En Agenda Abierta, el dirigente salteño de La Libertad Avanza, Alfredo Olmedo destacó su deseo de postularse para gobernador en 2027 y aseguró que su espacio, La Libertad Avanza, está listo para hacerse cargo del gobierno provincial. En ese sentido, Olmedo lanzó fuertes críticas a la clase política local y advirtió sobre el estado de abandono en el que se encuentra Salta.

En principio, haciendo referencia al incendio en Ampliación 20 de Junio, se preguntó “¿por qué vive la gente en un basural? ¿Por qué un intendente permite eso? ¿Dónde está el presupuesto que se le cobra a todos junto con la boleta de luz? Eso también es responsabilidad del Estado. ¿Dónde está el camión hidrante, el avión hidrante?”.

Apuntando directamente al oficialismo, Olmedo remarcó: “Hay plata para hacer otras cosas, pero no para las emergencias. El gobernador firmó la motosierra delante mío, pero acá nunca recortaron el gasto público ni el gasto político. Si lo hicieran, sobraría plata con lo que manda la Nación”.

Así, criticó el crecimiento del empleo público: “Romero dejó la provincia con 40.000 empleados públicos, Urtubey con 70.000 y hoy hay 100.000. Con solo mandar a la casa a los que tienen cargos políticos —llámelos ñoquis— ya viviríamos todos en una provincia fantástica”.

Fue entonces cuando reveló su decisión de competir por la gobernación: “Yo me estoy preparando para recibir la provincia y hacer gobierno en 2027, sea con mi persona o con alguien de La Libertad Avanza. Me encantaría recibir una provincia en orden, no una endeudada por Urtubey o el otro gobernador. El espacio va a ser gobierno en 2027”.

Sobre el armado político, expresó que se encuentra definiendo las listas legislativas con vistas a ese objetivo. “Tengo un compromiso muy grande con la forma en que armo la lista de diputados y senadores nacionales. De ahí va a salir el próximo gobernador o gobernadora”.

Finalmente, aseguró que el espacio oficialista respeta el crecimiento del movimiento libertario: “Yo los respeto mucho a Lule, a Karina, a Javier, pero ellos también nos respetan. Les ganamos cuatro veces. Para nosotros no es una competencia, es una inversión a largo plazo”.