La concejal capitalina Malvina Gareca arremetió contra su ex compañera de cuerpo y actual diputada nacional, Emilia Orozco, por su postura respecto a las políticas sobre discapacidad que lleva adelante el gobierno libertario nacional.

Cuestionó, en primera instancia que la Administración Milei aduzca que debe vetar la emergencia en el área porque no hay fondos, mientras, por otro lado, elige financiar a la SIDE para perseguir opositores y periodistas.

“Las prioridades de este gobierno nacional están a la vista”, sostuvo la edil.

En tanto, consideró que los legisladores nacionales por Salta deben estar comprometidos con las necesidades del área de discapacidad porque – indicó – “o estás del lado de los vulnerables o del lado de la crueldad”.

“Ayer vimos la movilización de los prestadores, familias y personas con discapacidad y vimos a policías atacándolos; realmente vergonzoso que esa sea la respuesta del gobierno ante una ley de suma urgencia. Espero que los diputados de Salta estén a la altura, espero que los que no votaron lo hagan ahora”, resaltó.

Asimismo, se refirió especialmente a Emilia Orozco.

“Espero que tenga memoria, dignidad y coherencia. La hemos visto aquí enarbolar las banderas de la discapacidad y ahora no puede salir a la calle. Yo pensé que como legisladora nacional iba a poder llevar esas banderas a Nación, como madre lo pensaba, pero veo que me equivoqué y creo que esto pasa por una cuestión de humanidad, no pasa por cuestiones ideológicas”, señaló Gareca, y sentenció: “¿Hasta cuando vamos a seguir llamando ajuste a algo que es una actitud de crueldad? Eso debe quedar claro. Es un acto de crueldad que no se vio nunca”.