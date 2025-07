Jubilaciones: “Hay quienes prefieren el plan social antes que aportar”

La presidenta de la Caja de Abogados de Salta, Julia Toyos, planteó una firme diferenciación entre el derecho previsional y la asistencia por vejez. En diálogo con el programa “Día de Miércoles”, dijo que “hay que empezar a entender que no es lo mismo cubrir la contingencia de la vejez que la de la jubilación”.

Toyos reclamó sinceramiento en el sistema: “Nos saquemos la careta y digamos: el que no aportó y vivió de planes o eligió estar en la informalidad, no tiene derecho a una prestación previsional contributiva”.

“No hay que tratar igual a los que son desiguales. No es lo mismo el que se levantó todos los días a las 5 de la mañana para ir a trabajar, del que no lo hizo, sea porque no pudo o no quiso”, afirmó.

La abogada recordó el origen de la moratoria previsional de 2005: “Era provisoria por tres años, hasta 2007, y debía estar acompañada de una política de empleo. Hoy, 20 años después, seguimos discutiendo si seguimos con la moratoria o no”.

Toyos remarcó que hoy el Estado tiene más herramientas para controlar el empleo informal, pero aun así “el empleo no ha cambiado”. “Hay gente que directamente te dice: no quiero que me pongas en blanco porque pierdo el plan social”, ejemplificó.

Por último, reiteró la necesidad de replantear el sistema. “La moratoria tuvo sentido en su momento, pero ahora hay que discutir con claridad qué tipo de sistema previsional queremos”, sentenció.