Paritaria: gremios rechazaron la nueva propuesta del gobierno

La reunión paritaria de este jueves no llegó a buen puerto. El gobierno provincial ofreció un incremento del 10.5% en los salarios – en cuatro tramos – para el segundo semestre, porcentaje que no fue aceptado por los gremios.

“Fue rechazada totalmente por todos los sectores, la consideramos insuficiente. Esta paritaria no le está sirviendo la trabajador, sino al gobierno, que está poniendo el equilibrio fiscal y el ajuste sobre nuestros hombros”, aseguró – en ‘Hablemos de política’, por Aries – la secretaria General de SITEPSA, Victoria Cervera.

Advirtió, en este sentido, que “está latente” la idea de no comenzar las clases una vez concluido el receso invernal el lunes venidero, no obstante, explicó que el llamado al paro no puede lanzarse ahora porque ese mismo lunes y el martes posterior fueron convocados para una nueva mesa de negociación.

En tanto, la dirigente informó que una vez terminada la reunión, los Secretarios Generales se reunieron con el objetivo de consensuar un porcentaje de incremento que solicitarán al gobierno.

“Es un porcentaje del cual no nos vamos a bajar y queremos que el gobierno lo honre”, señaló.

Finalmente, Cervera relató que la Provincia no solo toma el parámetro inflacionario para calcular los aumentos, sino que depende también del dinero que ingresa de Nación.

“Lo cierto es que los trabajadores medimos con la inflación y con la canasta básica; el gobierno reconoció que los trabajadores se están endeudando para comer. El gobierno dice ser defensor del Estado, pero pone en los trabajadores todo el peso del equilibrio”, sentenció.