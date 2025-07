Provincia paga obras hídricas que Nación dejó sin fondos

El presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, advirtió que muchas obras de infraestructura hídrica abandonadas por Nación tuvieron que ser retomadas con fondos provinciales. “Por ejemplo, el alteo del Limón fue una obra firmada con Nación y la terminó pagando la Provincia”, afirmó en Aries.

También mencionó los recambios de cañerías que hoy se ejecutan en distintos barrios. “Son obras que tenían financiación internacional y hoy las está pagando la Provincia. Eso significa menos recursos para otras necesidades”, explicó.

El titular de Aguas del Norte alertó que la inversión no puede frenarse. “Lo más crítico lo fuimos resolviendo, pero si Aguas del Norte no sigue invirtiendo siempre, va a volver a caer”, señaló. Mencionó que hay barrios antiguos en toda la provincia que necesitan obras prioritarias para el servicio.

Jarsún valoró el respaldo del gobernador Gustavo Sáenz para mantener activa la obra pública a pesar de las restricciones presupuestarias. “Hoy están discutiendo las paritarias en un contexto muy difícil. Entiendo lo que está pasando, por eso busco alternativas”, dijo.

Sostuvo que su enfoque es aliviar al Estado. “Busco de todos lados ser más eficiente, para que el Estado sea lo más liviano posible. Trabajo en equipo, entiendo las limitaciones y no me puedo enojar si no hay fondos. Voy buscando la salida”, cerró.