Paritarias: ADP rechazará aumento de “un dígito” y pide volver a negociar en septiembre

El secretario general de la Asociación Docente Provincial (ADP), Fernando Mazzone, expresó su profunda insatisfacción con la primera oferta salarial del 9% en las negociaciones paritarias. Por Aries, Mazzone fue contundente. “Espero que sea satisfactoria, sino será rechazada la misma, por supuesto", expresó.

El gremialista recordó que, aunque las paritarias homologadas a nivel nacional rondan el 1% o 2% mensual, en Salta "tenemos que recuperar una pérdida que hubo", y apuntó a una inflación que hasta el mes pasado alcanzaba el 13,3%.

Mazzone enfatizó que, bajo ninguna circunstancia, ADP aceptará un aumento de un solo dígito. "Estoy totalmente convencido que bajo ningún punto de vista ADP, aparte ya los delegados también me lo dijeron, vamos a firmar un 9%. Así que eso lo descarto, lo descarto de plano", afirmó. El dirigente sindical dijo esperar un acuerdo que supere ampliamente ese porcentaje y que contemple una nueva revisión en septiembre.

"A mí hay algo que me molesta, si yo dije que reconocía que me equivoqué en firmar una paritaria del 9% en febrero, que te hagan una propuesta del 9%, o sea, no sé si es una mojada de oreja o qué lo qué", sentenció.