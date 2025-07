El regreso a clases en Salta, previsto para el lunes 28 tras el fin de las vacaciones de invierno este viernes, se encuentra en suspenso debido a la falta de un acuerdo salarial definitivo.

El secretario general de ADP, Fernando Mazzone, manifestó que la decisión sobre posibles medidas de fuerza dependerá del resultado de las negociaciones que se realicen. "El mes no ha terminado todavía, o sea, si yo no termino la negociación no puedo determinar si avanzo en medida de fuerza o no, que no la descarto, sigo sin descartarla", explicó Mazzone en diálogo con Aries, aunque aclaró que no puede asegurar la suspensión del regreso a clases mientras las negociaciones sigan activas.

Mazzone hizo un llamado a la paciencia y la unidad dentro del sector sindical. "A veces creo que algunos compañeros sindicalistas se adelantan en su dicho y quieren que se evolucione todo cuando hay tiempo para todo", sostuvo.

El dirigente destacó que, si bien existen diversas formas de protesta, como "juntarse un día sábado en las plazas", la posibilidad de un paro se mantiene latente si no se logra un acuerdo que satisfaga las demandas de los docentes.