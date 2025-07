El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, expresó su preocupación por la exclusión de las provincias del norte argentino de la baja de retenciones a productos agropecuarios, en declaraciones brindadas a Eduardo Feinmann durante una entrevista en A24. “Nos preocupa mucho a los salteños, jujeños y tucumanos. El ciclo productivo más importante empieza el 1 de julio, y desde esa fecha no tendremos el beneficio que tuvo el resto del país”, sostuvo.

Sáenz argumentó que la medida no contempla las realidades regionales y destacó el aporte que realizó la provincia: “Salta en particular aportó 174 millones de dólares el año pasado en retenciones que no son coparticipables. Son impuestos que quedan a nivel nacional y no vuelven”. Además, señaló que este reclamo se viene planteando desde hace tiempo.

El mandatario provincial enfatizó que no se trata de un pedido fuera de lugar, sino de una demanda basada en criterios de equidad. “No estamos pidiendo algo que no corresponde. Si el ciclo productivo empieza en julio, se debió tener en cuenta esa baja de retenciones desde esa fecha”, remarcó.

Frente a los cuestionamientos del gobierno nacional hacia los pedidos de recursos por parte de los gobernadores, Sáenz respondió: “Ahora el presidente va a decir que somos unos pedigüeños. Pero los pedigüeños serían los productores, el campo, que son el motor de nuestras provincias”.

El gobernador insistió en que los funcionarios nacionales deben considerar estas diferencias productivas para diseñar políticas fiscales justas. “Los que tienen el poder de decisión a nivel nacional tienen que analizar estas realidades distintas”, concluyó el Gobernador.