Cumbre de gobernadores: Preocupación por fondos, consumo, comercio e industria

En medio de la tensión con el Ejecutivo nacional, los gobernadores se reunirán este lunes en la Ciudad de Buenos Aires para avanzar en los reclamos sobre la situación fiscal de sus provincias, debido a la disminución de la coparticipación nacional, la baja en el consumo y la caída de las actividades comerciales e industriales.

En las últimas horas, según pudo saber TN a través de fuentes oficiales, la Casa Rosada decidió ofrecerles fondos a los gobernadores a cambio de que se hagan cargo de las obras de Vialidad de sus distritos. Se trata de la respuesta al pedido, por parte de los mandatarios provinciales, de elevar la coparticipación del impuesto a los combustibles al 50% y regularizar el envío de fondos a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

El Ejecutivo aceptó ceder el porcentaje de la recaudación del tributo destinado al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), que cuenta con el financiamiento del 50% de lo que se debe destinar por ley al Fondo de Infraestructura de Transporte. El fideicomiso recibe el 28,58% de lo colectado por el impuesto a los combustibles. En 2024, registró $674.627 millones a través de la vía impositiva y contó con transferencias por $1058 billones.

La cumbre de los gobernadores será a partir de las 11 de la mañana del lunes, en las oficinas del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en Retiro. Allí afinarán detalles para ir a fondo con los reclamos, en la continuidad del encuentro que mantuvieron la semana con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La idea inicial de los mandatarios era reunirse con Javier Milei, algo que no ocurrió debido a la gira presidencial por Europa e Israel. Entonces emergió la figura de Francos, que junto a su número dos, Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, recibió a Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Vidal (Santa Cruz), Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut) y a Myrian Prunotto, vicegobernadora de Córdoba.

Los gobernadores le piden “reacción” al Gobierno: “Que Milei no se equivoque”

Si bien se avanzó en el menú de reclamos, lo conversado no fue suficiente para aflojar tensiones, como quedó expuesto en las fuertes declaraciones de Osvaldo Jaldo, mandatario tucumano, en las últimas horas.

“Vamos a llevar casos concretos de actividades productivas, industriales y comerciales que se van cerrando, que van dejando a gente sin trabajo o adelantando vacaciones”, dijo el gobernador en alusión a la cumbre del lunes. “Vamos a hablar no solo del Estado provincial, sino también de la actividad privada -continuó-. Al paso que vamos, va a haber un costo social muy importante en la República Argentina si el Gobierno nacional no reacciona en tiempo y en forma”.

En esa línea, remarcó que “la Nación tiene que tener un diálogo más profundo con las provincias. Y lo dice alguien que ha sido calificado como un gobernador dialoguista desde el primer momento”. Sin embargo, subrayó: “Cuando nos tocan lo que nos corresponde a los tucumanos vamos a dialogar más fuerte”.

“A la Nación le tiene que ir bien, pero con las provincias incluidas. Que el Presidente no pretenda que le vaya bien al Gobierno nacional y a los 23, 24 distritos del interior, nos vaya mal. No va a poder gobernar si no lo hace con los gobernadores. Que no se equivoque”, enfatizó Jaldo.

Previamente, Alberto Weretilneck, de Río Negro, había realizado duras críticas a Nación por el estado de las rutas. “Cuando nosotros cargamos nafta de nuestros autos, cuando el camión llena el tanque, cuando el productor carga el tanque del tractor, el 50% de esos montos son impuestos y todos estos impuestos se los queda el Gobierno nacional. Esos impuestos están destinados a las rutas nacionales”, reprochó, y fue más allá: “Este es el problema que hay: se están quedando con la plata que aportamos los rionegrinos y no vuelve en absolutamente nada”.

El mandatario contó detalles de su diálogo con el Ejecutivo nacional. “Ofrecimos provincializar las rutas y nosotros resolvemos cuál será mantenimiento y cómo lo hacemos. Segundo, que nos den las operaciones de mantenimiento. El tercero fue que definan algo, que hagan algo”, expuso.

“Mientras tanto, el deterioro, la cantidad de vidas, el tiempo que se tarda y las roturas de vehículos son tremendas. Tenemos un Gobierno que al interior del país no lo tiene absolutamente para nada en cuenta”, concluyó Weretilneck.

Con información de TN