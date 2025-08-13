Copa Argentina: Atlético Tucumán y Newell’s buscan el boleto a cuartos en Salta

El cruce se llevará a cabo en el Padre Martearena de Salta, que retornará como sede después de tres años. Desde las 19.30 de este miércoles, definirán al próximo rival de Belgrano de Córdoba.

Deportes13/08/2025

m122288_crop169014_1024x576_proportional_17550222203C54

Atlético Tucumán y Newell’s Old Boys se verán las caras, desde las 19.30, en el Estadio Padre Martearena de Salta, por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina. El vencedor se cruzará con Belgrano, ya clasificado, y mantendrá viva la ilusión de asegurar un boleto directo a la próxima Copa Libertadores.

Probables formaciones
Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Gianluca Ferrari, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Mateo Coronel, Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Ever Banega, Luca Regiardo; Gonzalo Maroni, Carlos González, Luciano Herrera. DT: Cristian Fabbiani.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail