Renunció Antonio José Mauad a la dirección del Servicio Meteorológico Nacional
La salida deja nuevamente acéfalo al Servicio Meteorológico Nacional, mientras se aguarda la designación de un nuevo director por parte del Ministerio de Defensa.Argentina13/08/2025
Antonio José Mauad presentó ayer su renuncia como director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y dejó vacante la conducción del organismo apenas seis meses después de haber asumido el cargo.
Mauad comunicó la decisión a los delegados gremiales de ATE en una reunión, y se la notificó luego al resto del personal por mail. El ahora extitular del SMN, veterano de la Guerra de Malvinas y exintegrante de la Fuerza Aérea, había asumido el 2 de enero con el objetivo de “modernizar” e “incrementar la eficiencia institucional” en línea con el plan de recortes del Gobierno.
Desde el ingreso de Mauad al cargo se registraron al menos dos movilizaciones de trabajadores y una sostenida tensión interna. En su mensaje de despedida al personal, Mauad expresó: “En el día de la fecha presenté mi renuncia como director del Servicio Meteorológico Nacional. Quiero agradecerles de corazón el acompañamiento, la dedicación y el compromiso que me brindaron durante mi gestión”.
Y agregó: “Me sentí profundamente orgulloso de ser el director de esta gran institución y, sobre todo, de haber compartido este tiempo con personas tan talentosas y comprometidas. Muchas gracias a todos y les deseo lo mejor para el futuro”.
A partir de la renuncia de Mauad, el SMN permanece sin un responsable formal mientras se espera una definición por parte del Ministerio de Defensa sobre la designación de su reemplazo.
La designación
El gobierno nacional había designado a Antonio José Mauad como director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de un decreto publicado en la mañana del pasado 30 de diciembre, en el Boletín Oficial. La confirmación se había oficializado por medio del Decreto 1129/2024, que cuenta con la rúbrica del Ministro de Defensa, Luis Petri.
Mauad es licenciado y veterano de la Guerra de Malvinas y ejerció su rol de forma ad honorem y, en primera instancia, se estipuló que permaneciera en el cargo durante cuatro años.
En junio del 2024, Mauad fue condecorado con la “Medalla Honor al Valor en Combate” por ser parte del Escuadrón Canberra durante el conflicto bélico desatado en las Islas Malvinas. El hecho puntual por el que fue reconocido junto a sus colegas sucedió el domingo 13 de junio de 1982, cuando dos escuadrillas atacaron el cuartel donde se reuniría la cúpula británica, concretando la última operación ofensiva de la Fuerza Aérea Sur.
Respecto de su experiencia, el Héroe de Malvinas fue gerente general del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (lNTEL) en los 90. Además, desempeñó funciones en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
Sin embargo, el Decreto 1432/2007, que establece la creación del Servicio Meteorológico Nacional, determina en su artículo 5: “Para ser Director se requiere ser argentino nativo, naturalizado o por opción, tener una edad mínima de TREINTA (30) años y poseer título profesional de carrera universitaria de CINCO (5) años de duración vinculada a las ciencias de la atmósfera”.
De esta forma, el organismo climatológico vuelve a quedar acéfalo. Es que Alejandro Eduardo de la Torre, doctor en Ciencias Físicas, investigador principal del CONICET y profesor titular y director del Laboratorio de Investigaciones, Desarrollo y Transferencia (LIDTUA) de la Universidad Austral, había renunciado al cargo en noviembre del año pasado, previo a la asunción de Mauad al mes siguiente.
Con información de Infobae
En noviembre, León XIV podría visitar Argentina
El especialista en Ciencias Religiosas Felipe Medina aseguró que el pontífice mantiene su compromiso de visitar Argentina y Perú.
Se trata del denominado “Régimen de conservación, administración y disposición de los bienes provenientes de actividad ilícita cautelados y recuperados en los procesos penales de competencia nacional y federal y de extinción de dominio”.
El empleo en el sector formal viene creciendo. Desde mayo de 2023 se incorporaron 68.000 trabajadores a la economía privada, según informó el Ministerio de Capital Humano.
Los analistas creen que la Secretaría de Finanzas no renovará todos los compromisos de esta semana y anticipan que inyectará pesos que los bancos usarán para cumplir con los nuevos requisitos de encajes.
Boom del empleo independiente: más de 112.000 nuevos monotributistas desde que asumió MileiArgentina13/08/2025
La información surge de los últimos números del Sistema Integrado Previsional Argentino, correspondientes a mayo. En el Gobierno aseguran que la cifra no se traduce en una mayor desocupación.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Proveedores mineros advierten por la llegada de empresas extranjeras a las provinciasArgentina12/08/2025
Los empresarios locales advierten que las mineras operadoras buscan proveedores fuera del país y facilitan su llegada a Argentina.
El mayor fabricante de baterías del mundo suspendió la operación de su mayor yacimiento de litio.
Ola de calor en Europa: las llamas llegan a Madrid con incendios forestales en España y PortugalEl Mundo12/08/2025
Los bomberos trabajaron durante toda la noche del lunes para contener un incendio en el municipio de Tres Cantos, situado a 23 km al norte de Madrid, donde un hombre murió quemado.