Vencimiento de deuda de $15 billones: Qué pasará con el dólar y las tasas

El Gobierno enfrenta este miércoles un vencimiento de deuda en moneda local que asciende $15 billones, según datos publicados por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno y busca renovarlo con una licitación en la que ofrece 11 instrumentos.

La mitad de ese monto está en manos del Banco Central (BCRA), pero los analistas quieren ver hasta dónde llega la renovación total. El pronóstico en la City es que la operación inyectará pesos.

“El ojo del mercado estará en el roll over, con vencimientos aproximados por $15 billones, pero con una liquidez del sistema que viene algo ajustada luego del incremento en los niveles de requerimientos de encajes, por lo que sería esperable un roll over inferior a 100%“, indicó Grupo SBS.

Desde el 1° de agosto, el BCRA aumentó el nivel de encajes y las entidades financieras tuvieron que quedarse con más pesos para inmovilizar en las cuentas que tienen en ese organismo.

“Esta licitación puede servir para que los bancos recompongan los encajes que la semana pasada generaron el comienzo de la caída de la curva pesos”, puntualizaron los analistas de Outlier, en referencia a la venta de letras en el mercado secundario por parte de los bancos para cumplir con las exigencias.

La relevancia del dato sobre la renovación radica en que su efecto posterior sobre las tasas de interés en pesos, que subieron con fuerza desde el apretón monetario e hicieron caer la cotización del tipo de cambio por el atractivo de las estrategias de carry trade.

Así lo resumió Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS: “Estaremos atentos no solo a la tasa sino al roll over, para ver qué tanto se modifican las condiciones de liquidez, que tendrán consecuencias sobre tasas de mercado y también sobre el dólar, que en las últimas ruedas tuvo presión bajista precisamente por la suba de tasas”.

Por su parte, en Outlier resaltaron cuáles son las variables deberían acomodarse después de esta prueba. “Pasado este vencimiento, debería comenzar a notarse una corrección bajista de las tasas con tipo de cambio estable. En caso contrario, se reforzará la percepción de que la suba de tasas está más relacionada con el tipo de cambio forzado que con una cuestión de reacomodamiento a la integración de encajes bancarios”, advirtió la compañía en un reporte.

Finanzas busca alargar plazos y pagar menos

En comparación con las licitaciones de deuda previas, el Gobierno busca estirar los plazos. Para ello, puso un tope a la emisión de los dos títulos más cortos. Las Lecap que vencen el 12 y el 30 de septiembre, tienen un máximo a colocar de $3 y $4 billones, respectivamente.

“Creemos que con esta modalidad lo que tratan de fomentar es que los inversores elijan plazos más largos para evitar la concentración de vencimientos”, apuntó Outlier.

“En licitaciones recientes, tras la eliminación de las Letras fiscales de Liquidez (Lefi), la demanda se había concentrado en los instrumentos más cortos (en la última, el 68,5% fue a la Letras capitalizables con vencimientos dentro de los 30 días). Este tope ahora limita esa alternativa e implica que menos de la mitad de los vencimientos podrá renovarse en esos plazos", agregaron desde Max Capital.

Con respecto al nivel de tasas, los analistas coinciden en que la licitación llega en un momento de gran volatilidad para los rendimientos en pesos. Con la suba de las últimas semanas, la expectativa está puesta en los retornos que el Tesoro estará dispuesto a convalidar para renovar el vencimiento.

“Una pista sobre los rendimientos podría estar en la duration de los instrumentos ofrecidos: los más cortos vencen en 25 y 43 días, plazos sensiblemente mayores a los de las últimas colocaciones. Esto sugiere que Finanzas buscaría evitar mayores presiones sobre el tramo corto de la curva a tasa fija, por lo que no debería sorprender que las emisiones se alineen con los niveles del mercado secundario, sin ofrecer un premio significativo en un contexto de tasas ya de por sí elevadas", indicó Portfolio Personal Inversiones.

El menú de bonos que ofrece el Gobierno

La licitación de este miércoles tiene títulos en pesos para todos los objetivos de inversión. De hecho, el Tesoro hizo un primer anuncio de las condiciones y luego una comunicación adicional paras sumar más instrumentos.

En detalle, el Ministerio de Economía ofrece:

Letra del Tesoro capitalizable en pesos (Lecap) con vencimiento 12 de septiembre de 2025.

Lecap al 30 de septiembre de 2025.

Lecap con vencimiento 31 de octubre de 2025.

Bono del Tesoro nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER (Boncer) al 31 de octubre de 2025.

Lecap con vencimiento 10 de noviembre de 2025.

Lecap al 16 de enero de 2026.

Bono del Tesoro capitalizable en pesos (Boncap) al 13 de febrero de 2026.

Bono del Tesoro vinculado al dólar estadounidense (dólar linked) cero cupón con vencimiento 15 de diciembre de 2025 (tzvd5 - reapertura).

Letra del Tesoro en pesos a tasa Tamar (que promedia el rendimiento de los plazos fijos de más de $1000 millones) con vencimiento 10 de noviembre de 2025.

Letra del Tesoro en pesos a tasa Tamar al 16 de enero de 2026.

Letra del Tesoro en pesos a tasa Tamar con vencimiento 13 de febrero de 2026.

