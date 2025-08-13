Finca Karina: “Era una industria de contrabando, con ventas en garages, Marketplace o TikTok”

El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, aseguró que el Comando Unificado , creado hace menos de un mes y enmarcado en el Plan Güemes, “viene funcionando muy bien” en la lucha contra el narcotráfico. Precisó que desde diciembre se secuestraron más de 5.000 kilos de cocaína, de forma directa o indirecta vinculada a la zona. “Es un éxito sacar esa cantidad de cocaína de las calles”, remarcó en diálogo con Aries.

Sobre el reciente cierre de Finca Karina, advirtió que se trata de una medida tardía. “Hace ocho meses que vengo hablando de ese tema y es como que la descubrieron hace 10 días. Se perdió tiempo para evaluar hipótesis de cierre”, cuestionó.

Zigarán señaló que la clausura no resuelve el problema de fondo: “Es como patear un hormiguero y ahora hay que ver por dónde pasan las hormigas”. Planteó que la tolerancia aplicada en el puesto 28 podría replicarse dentro del pueblo para contener el 80% del contrabando.

El funcionario afirmó que la situación estaba desbordada. “Ya era gente de otras provincias que venía con carros a llevarse aires acondicionados, colchones, muebles. Era una industria de contrabando, con ventas en garages, Marketplace o TikTok”, denunció.

Para Zigarán, el cierre de Finca Karina puede servir como oportunidad: “Estos días sin funcionamiento deben aprovecharse para reducir de manera significativa el epicentro del contrabando del norte argentino”.