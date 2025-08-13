Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual a Julieta Prandi

Claudio Contardi, elexmarido de Julieta Prandi, fue condenado este miércoles a 19 años de prisión por el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado". Los magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Zárate-Campana ordenaron su inmediata detención y, según trascendió, el acusado será trasladado inmediatamente a la Alcaidía Departamental de Campana, una dependencia del Servicio Penitenciario Bonaerense, a la espera de su cupo en una cárcel.

El exmarido de la actriz estuvo presente en la sala cuando leyeron la condena, mientras que Prandi escuchó el veredicto en el mismo Tribunal pero en una sala contigua a puertas cerradas. Momentos después, la exconductora televisiva se descompensó por los nervios y un médico entró a la sala donde se encontraba para asistirla.

Por su parte, el abogado de Contardi renunció a la defensa de su cliente, tras la condena que le otorgaron por abuso sexual agravado y violencia.

Antes de conocer el veredicto del Tribunal, la fiscalía había pedido 20 años de condena para el empresario. Por su parte, Javier Baños, abogado de Prandi, había solicitado una pena de 50 años. "Es el máximo legal, si pudiéramos haber pedido prisión perpetua, la hubiéramos pedido", había manifestado el letrado el último día de alegatos.

Minutos después, Julieta salió a la puerta del Tribunal, ya recuperada de su crisis, y agradeció a los medios presentes en la entrada del tribunal. "Siento que la Justicia finalmente no me escuchó solo a mí, sino a una sociedad. Les agradezco de todo corazón en nombre de todas las víctimas de abuso sexual y violencia de género. Esto tiene que marcar un precedente. Tiene que ser un antes y un después", aseguró.

Sobre la condena, la actriz manifestó: "19 años es una pena ejemplar. Yo creo que está bien. Podría ser más, podría ser de por vida. Lo importante es que la Justicia lo detuvo y se lo llevaron preso".