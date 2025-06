Kosiner vaticina que el gobierno de Milei terminará como el de De la Rúa

El diputado nacional (MC) Pablo Kosiner expresó su preocupación por el rumbo económico del país y aseguró: "No va a terminar bien". Durante el diálogo con el periodista Mario Ernesto Peña en el programa Cara a Cara, señaló que la situación actual recuerda a crisis pasadas. "Hemos terminado muchas veces mal y no siempre fue para bien", afirmó.

Kosiner detalló que el modelo actual favorece las importaciones por encima de las exportaciones. "Desde enero hasta ahora, el aumento de las exportaciones de Argentina fue del 5% y el de las importaciones del 75%", indicó. Además, remarcó el cierre de empresas industriales: "Salta tiene 300 empresas cerradas desde que asumió Milei hasta ahora. Eso implica menos trabajo".

El dirigente subrayó que la baja inflación no refleja una mejora real de la economía. "Cuando vos lográs la baja de inflación por crecimiento, está bien. Ahora, cuando cerrás el grifo de toda la economía, no hay plata para gastar, no hay industria donde invertir, no hay movimiento económico", explicó, y añadió que “la virtud de la baja de la inflación hoy no es el crecimiento, es la restricción de todo".

Kosiner comparó la actual gestión con períodos anteriores de crisis: "Este modelo ya lo vivimos en el proceso militar y en la última etapa de Menem. Menem duró un poco más por su habilidad política, pero a De la Rúa le terminó estallando todo".

Finalmente, expresó su escepticismo: "El problema es que los actores son los mismos. No tengo por qué decir que va a terminar bien".