En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, Alejandro Saravia, ex Fiscal de Corte de Salta y ex miembro de FOCIS, apuntó contra la situación política actual, esta vez señalando al alineamiento del gobierno de Javier Milei con sectores del poder estadounidense y al rol del embajador norteamericano en el país.

“Cristina lo vinculó a Lamela con la doctrina Monroe, esa que decía ‘América para los americanos’. Es cierto. De ahí viene también el tema de Braden o Perón en el ‘45, y quieren repetir ahora con él”, afirmó Saravia, al referirse a Peter Lamela, el asesor estadounidense que realizó recientemente declaraciones políticas respecto a Argentina.

“No solo es un energúmeno. Es un cubano nacionalizado americano, sin carrera diplomática, sin saber lo que es la diplomacia. Lo mandan acá como si nada”, disparó. Y agregó que Argentina, “desgraciadamente y extemporáneamente”, se suma a un Estados Unidos que calificó como “decadente”.

En su análisis, Saravia sostuvo que esa decadencia “no es solo tecnológica, frente al avance de China”, sino también moral y dirigencial: “Trump es decadente, como Milei. Marcan el nivel de la decadencia de sus países”.

Pero las críticas no se limitaron al ámbito internacional. También cuestionó con dureza a empresarios y periodistas locales que apoyan al actual presidente: “Lo que me sorprende no es tanto el acto que hubo en Córdoba, la Derecha Fest, que era una sarta de loquitos, sino ver cómo en reuniones empresarias, o en periodistas que hasta hace poco se hacían los serios, ahora lo aplauden. Tipo Majul, tipo Jonathan Viale. Son impresentables”.

Sobre la figura de Milei, Saravia dijo que el presidente había prometido gobernar solo cuatro años y retirarse, pero que todo cambió con la aparición de Karina Milei y Santiago Caputo. “Se le armó un esquema como el de Perón: un partido político desde el Estado para sostenerse en el poder”, concluyó.