Editorial Cara a Cara: "¿En manos de quién estamos"?

"¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Voy a comenzar el programa de hoy contando algo personal muy muy cortito. Mire, en la época que Carlos Alberto Reuteman corría en la fórmula 1, yo seguí muchos años su trayectoria como piloto, y eso me llevó a viajar a varios países. Entre ellos, a San Pablo, Brasil, un lugar realmente que no me gusta para nada, por la gran cantidad de gente que hay, la locura que es, pero, bueno, las carreras se corrían una vez al año, se hacía primero la de Buenos Aires en esa época, y después la de San Pablo en Brasil. Estando ahí con un periodista de la agencia Telam, un día vimos un edificio de más o menos treinta pisos, perdimos permiso, como periodistas argentinos, a ver si podíamos subir al último piso. Y, claro, hay una vista realmente espectacular. Entonces, conversando con él, mirábamos las cosas y le digo, -che, ¿te das cuenta de dónde estamos?- Me dice que sí, -pero vos sabés que nosotros, los argentinos, perdimos la capacidad de asombro-. Me quedó grabada esa frase porque uno siempre tiene de qué asombrarse, pero nosotros, los argentinos, la verdad que, no nos asombramos de nada.

Puede pasar cualquier cosa que nos resulta prácticamente indiferente ¿Por qué será? Será por todas las cosas que nos han pasado en la vida, más lo que tenemos algunos años. Y se cometen algunas locuras, que son realmente locuras, y las miramos, simplemente, las miramos. ¿Usted se hubiese imaginado alguna vez que un presidente de un país hizo campaña con una vicepresidenta, que la mostraba por todos los canales cuando eran ellos dos solos, de los libertarios, y decía de las capacidades de esa señora para que lo acompañe dentro de la fórmula, y ella hablaba y hablaba de seguridad en ese momento. Decía de todo para vender un candidato. ¿Ese candidato quién era? Milei. Claro, se hacían creíbles, más o menos creíbles.

Jamás nos imaginamos que, con el tiempo, ese hombre llegue a decir las cosas que dice de la persona que lo acompañó, porque él políticamente tenía dos personas que lo acompañaban, una era la vicepresidenta y otra la hermana. Su hermana, hoy se ha convertido en la presidenta del país, él se dedica a la economía junto con Caputo, lamentablemente, un timbero. Caputo trabaja con la timba financiera que no sé dónde nos va a llevar. Le vamos a dar tiempo, seguramente, porque la gente tal vez se lo va a dar, tiene para dos años más. Ahora entra el nuevo crédito del Fondo Monetario Internacional, pero son moneditas, son dos millones y pico, no sé, ya las cifras son insignificantes teniendo en cuenta las que ya le dieron, porque era mucho lo que le habían dado a Macri. Tampoco sabemos dónde está la plata esa, y tampoco sabemos dónde está la que le dieron a Milei y a Caputo. Caputo siempre es el hombre ideal para conseguir plata en el Fondo Monetario Internacional.

Ahora, yo hacía una reflexión esta mañana en la radio y decía, a ver, si hay un jugador de fútbol que tiene que arreglar alguna cosa con el club donde está, ¿Qué hace el representante? El representante es el que hace los negocios. Es el que le dice al jugador cuánto va a cobrar, él dice cuánto va a cobrar de comisión, se queda con un mes del sueldo del jugador y, bueno, son las cosas del fútbol. Pero en todo lo que haya como negocio en el país y en el mundo hay intermediarios, y los intermediarios, indudablemente, ganan plata. Ahora, yo me pregunto, ¿la intermediación del señor Caputo en el Fondo Monetario Internacional, tanto en la época de Macri como la de ahora, es gratis? ¿Usted cree que este es un gobierno con un corazón así, amplio, y una solidaridad a flor de piel, que hace que consigan la la cantidad de plata que consiguen en el Fondo Monetario Internacional? Seamos los únicos en el mundo que consiguen la plata que le dan a Argentina, que eso es gratis.

Usted puede pensar que él está pensando en que los discapacitados se van a quedar sin atención, que los jubilados van a cobrar este, poco, entonces está está sumamente preocupado por la situación, o es un intermediario entre nuestro país y el Fondo Monetario Internacional? Y vamos a suponer que hay una intermediación, ¿sabe la plata que se mueve ahí y quedará toda ahí? Es una buena pregunta, creo, ¿no? Pero además, ¿dónde va la plata que viene? Y seguramente va a los bancos y a capitales que se van del país y se llevan la plata porque la plata no se ve reflejada en la diaria, o sea, si usted tiene que ir al almacén, se ve reflejada la plata que recibimos de afuera, ¿a usted le llama la atención cuando viene la cantidad de plata que viene y dice, sí, ahora bueno, van a solucionar el problema? No, van a cerrar el Garrahan, ¿cómo van a cerrar el Garrahan? Y sí, porque hay ñoquis, acá allá hay ñoquis, allá hay ñoquis, hay ñoquis en todos lados. Ahora van a vender los trenes, anunció que van a vender los trenes, ¿no? Los trenes los compramos, los vendemos, los aviones los compramos, los vendemos. Pero lo que nunca se había escuchado, creo, porque todos los vicepresidentes del país han tenido problemas con los presidentes. Ya pasó con Chacho Álvarez, pasó con Cobos, pero la falta de respeto y la falta de caballerosidad de este hombre, lo cual creo que no tiene absolutamente nada, hace que llegue a decir cosas brutales de la señora que lo acompañó, en la fórmula presidencial nada más ni nada menos.

Entonces, claro, lo primero que hizo cuando llegó borró el Linadi, Linadi borrado, o sea no se le puede hacer ningún tipo de juicio por las palabras que dice de la persona que lo acompañó.

Pero ahora yo ya creo que se le fue la mano, porque lo que dijo en Córdoba la llamó "burra traidora", usted a lo mejor no lo vio esto, préstele atención un segundo. Y el coro que lo acompaña, 2.500 personas que pagaron 35.000 pesos para verlo, y hacen coro de "hija de puta", dirigido a la vicepresidenta de la Nación.

Ahora qué va a hacer con la vicepresidenta de la Nación dos años más, esa sería una buena pregunta para hacerse, pero eso no es todo, eso no es todo. Este hombre siempre tiene el récord, le digo mundialmente, tiene el récord de groserías hechas a través de las redes, el récord. Ahora como si esto fuera poco, y para que no terminemos de perder la capacidad de asombro, aparece un señor Peter Lamelas, quién es, y este señor vendría, ya mandado por el presidente Trump, el cual se mete en cuanto conflicto en el mundo hay, este hombre quiere ser el presidente del mundo, no solamente de Estados Unidos, y se mete en la guerra, se mete con Rusia, se mete con los chinos, se mete con los problemas que va a arreglar, después no arregla ninguno, después da marcha atrás, después lo mata a Brasil porque no lo quiere... Bueno, lo que ustedes saben que hace el señor Trump, el señor Trump, que es el que le consigue la plata al señor Milei, yo me pregunto por qué le consigue la plata al señor Milei y al señor Caputo, en su momento yo llegué a pensar, y si ustedes siguen el programa lo deben haber escuchado, que bueno, querían el litio, podían quedar las tierras en la Patagonia, por eso se incendiaban, porque eso nunca fue aclarado tampoco, se quería quedar con los minerales de la Argentina, y creo que me quedé corto, después de escucharlo a este señor Lamelas, directamente creo que quiere ir en el país, o sea, ¿para qué?, y para hacerlo trabajar a Milei y a todos nosotros en función de lo que ellos necesitan, como Milei o sea, la Argentina, representada por Milei y el señor Caputo, nunca van a decir cómo van a devolver la plata que les debemos, es lo mismo que si usted le está debiendo a un usurero, el usurero reclama la devolución como sea, como hizo Trump con Selensky en Ucrania, le reclamo la devolución de los aportes de dinero y armas con tierras y minerales. Es increíble lo que dijo este señor, días pasados, y lo más increíble para nosotros, para mí por lo menos como argentino, es que el gobierno nacional no dijo absolutamente nada al respecto, la justicia nacional no dijo nada al respecto, las organizaciones gremiales, algunas salieron por ahí muy cortito a hablar, algunos diputados hablaron, gobernadores muy pocos, porque el señor va a venir, dijo, a controlar los gobiernos provinciales, para que no hagan negocios con China, y además para ver la corrupción de los gobiernos provinciales, quiere decir que se va a sentar acá en el escritorio el señor Gustavo Sáenz, eso es lo que pretendería, a decirle, -che, a ver cómo está, pero mirá que me dijeron que están haciendo tal cosa con esto, quiero ver los papeles-, se están convirtiendo los dueños del país y nadie dice nada.

En otra parte de su relato dice que la justicia no está funcionando porque la señora Cristina está presa por alguna razón, pero además faltan otras, falta esclarecimiento de la causa de Nisman, falta el atentado de la AMIA, o sea la cual tendría participación también activa la señora Cristina Fernández de Kirchner, por lo tanto ellos van a venir a apoyarlo acá a Milei, o sea es un Virrey que viene a traer dinero del FMI para favorecerlo a Milei, ¿de parte de quién? Y me mandó Trump.

¿En manos de quién estamos, amigos, en manos de quién estamos? Eso es lo que seguramente nos vamos a dar cuenta una vez que nos despertemos y podamos mirar mejor el panorama, ustedes se dieron cuenta que no tienen en cuenta a ningún candidato, ni partido que no fuera el de Milei, no hay oposición en este país, en este país hay un dueño que se llama Milei para ellos, bueno y creo que para nosotros también lamentablemente muchas oportunidades y de ahí en adelante nos van a manejar la vida.

Le cuento qué tenemos para esta noche. Vamos a estar con el Dr. Alejandro Sarabia, como hombre de la política vamos a entrar a analizar esto y vamos a estar con el Dr. Federico Mangione, Ministro de Salud, por una controversia que se ha planteado a través del PAMI, entre otras cosas que vamos a hablar con él en la noche de hoy. Pero la salud está nuevamente en el ojo de la tormenta y no precisamente por la atención que se esté dando en los hospitales, sino por capitales privados que están tironeando para un lado y para el otro, ¿por qué? Por la cápita, o sea cada uno se quiere quedar con su porción de plata que viene a través del PAMI, ese es un hecho. Y el otro hecho es un anuncio que hizo el gobierno nacional de que va a comprar medicamentos mucho más baratos, pero en la India. En esto salió también con los pies de punta el Ministro Mangione, dijo yo no le voy a colocar absolutamente ningún medicamento a ningún paciente que no está debidamente autorizado por el ANMAT, o sea los productos que están controlados por el ANMAT van a ser de aplicación, ahora no porque sean más baratos, no van a pasar a través de los organismos de control. Vamos a estar primero con él y después estamos con Alejandro Saravia".