En respuesta a las acusaciones de monopolio sanitario vertidas, por Aries, por Rubén Maldonado, responsable de Tisec S.R.L, el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, sostuvo que se trata de “un problema entre privados” y aclaró que la decisión de cambiar prestadores fue tomada por PAMI central en Buenos Aires.

En entrevista en el programa Cara a Cara, conducido por el periodista Mario Ernesto Peña, Mangione explicó que el nuevo prestador “presentó un mejor proyecto donde daban mejor calidad de servicio”. Añadió que la decisión no se tomó en la provincia y que “PAMI Central decidió sacar el servicio que tenía muchísimos reclamos”.

Respecto al cierre del Hospital Militar, precisó que “fue clausurado y se puso a otro prestador. Que sea el IMAC o no, no te lo puedo decir, no sé cómo es la unidad societaria”. Sin embargo, indicó que el responsable visible es “el doctor Faila, quien figura en todos los papeles”.

Mangione también afirmó que, ante la disputa entre prestadores y la interrupción del servicio, el Estado provincial asumió la cobertura médica. “Mientras esos intereses están en puja, el gobierno provincial lo tiene que atender gratuitamente”, advirtió, y agregó “obviamente que vamos a ir a cobrarle y descontarle las capitas”.

Finalmente, cuestionó las declaraciones públicas de Tisec, a quien desmintió. “Hoy lo escuché al doctor (por Maldonado) diciendo que siguen atendiendo. Que vaya al San Bernardo a ver los pacientes que tengo ahí, que están diciendo que han cerrado y no los atienden”, sentenció el ministro.