Para Carranza, “vivimos en una Argentina de dos carriles”

En medio del debate por un reciente fallo de la Corte Suprema contra Cristina Fernández de Kirchner que impacta directamente en el escenario político y electoral, el abogado constitucionalista Omar Carranza, en Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, reflexionó sobre el momento institucional que vive el país. “Todo esto me lleva a pensar que la sociedad está dividida entre quienes creen que fue un fallo oportunista y quienes lo ven como un avance contra la corrupción”, sostuvo.

Carranza cuestionó tanto el timing del pronunciamiento judicial como las motivaciones detrás del mismo: “Muchos sostienen que se trata de una sentencia subordinada a intereses superiores, sobre todo intereses económicos y de los que gobiernan el país”, apuntó.

Sin embargo, reconoció que “otros sectores consideran que el fallo viene a poner orden y a marcar que quienes cometen delitos deben pagar las consecuencias”. Para el jurista, esa doble mirada resume el dilema central de la coyuntura: una Argentina “de dos carriles”, donde todo es visto con sospecha o con esperanza, según desde qué lado se lo mire.

El constitucionalista también se refirió a las críticas por la rapidez con la que se emitió el fallo: “Algunos dicen que la Corte no debió intervenir justo antes del proceso electoral, pero el expediente lleva años. ¿Entonces qué? ¿Esperamos que pasen las elecciones para aplicar justicia?”.

Con tono amargo, Carranza cerró con una reflexión inquietante: “La gente no está preparada para escuchar. A veces me siento frente a mis libros y me pregunto: ¿para qué sirve la Constitución? Si en la mayoría de los países del mundo la están arrasando”.

Las declaraciones de Carranza exponen un clima social e institucional cargado de tensiones, donde incluso los principios básicos del orden democrático son puestos en duda.