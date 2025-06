Natalidad en descenso: “Tener un hijo implica sacrificios que no todos quieren asumir”

En De Esto Si Se Habla, la doctora Mónica Gelsi, ginecóloga y sexóloga, analizó las causas detrás del sostenido descenso en la tasa de natalidad, un fenómeno que se manifiesta en todo el mundo y que tiene raíces tanto sociales como personales. Según explicó, ya no se trata solo de condiciones económicas: “Hay mucha gente que no tiene como proyecto formar una familia. Simplemente no quieren tener hijos, y eso es respetable”.

Gelsi sostuvo que tener un hijo “implica acuerdos profundos” dentro de una pareja y conlleva una serie de responsabilidades que muchos no están dispuestos a asumir. “Una madre que amamanta debe reorganizar completamente su vida: su tiempo laboral, su cuerpo, su rutina. Y hay personas que prefieren no atravesar eso si no lo sienten posible”, explicó.

Para la especialista, se trata de un cambio cultural de fondo: “Antiguamente, una mujer que no quería ser madre era mal vista. Había una presión social muy fuerte sobre las parejas para que tuvieran hijos apenas se casaban. Hoy eso cambió. Los jóvenes no se dejan presionar, toman decisiones por sí mismos”.

En ese sentido, destacó que hoy tanto mujeres como varones tienen más herramientas y libertad para decidir sobre su proyecto de vida. “Desde que en 2006 se aprobó la Ley 26.130 de ligadura tubaria y vasectomía, veo cada vez más varones jóvenes —incluso menores de 20 años— que vienen al hospital y dicen directamente ‘no quiero tener hijos, ni ahora ni nunca’. Y está bien que puedan acceder a ese derecho”, afirmó Gelsi.

La médica recordó que tanto la ligadura como la vasectomía están cubiertas por la ley y deben ser garantizadas por el sistema público y las obras sociales. “En el Hospital Público Materno Infantil, por ejemplo, las realiza el Dr. Nicolás Figueroa, jefe del servicio de urología, y continúan realizándose regularmente”.

Por otro lado, Gelsi alertó sobre la postergación de la maternidad. “Una mujer que quiere ser madre no debería esperar más allá de los 40. Después de los 36 años, la fertilidad cae mucho”, advirtió. “El problema es que muchas llegan tarde. A los 20 están estudiando o en plena carrera, se cuidan, postergan, y un día se dan cuenta de que no llega”.