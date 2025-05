"¿Qué tal, cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Qué semanita que estamos viviendo, ¿no? Entre los anuncios del Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial, la verdad que uno no sabe con qué quedarse. Si bien es cierto que son distintos los roles que está jugando uno y otro, pero bueno, no dejan ser discursos o mensajes que hacen preocupar a la gente.

Por ejemplo, el gobernador de la provincia llegaba anoche de viaje, después de estar durante 48 horas en Buenos Aires. Firmó un proyecto de Ley para la Cámara de Diputados, para que se trate algo que parece, según él mismo lo dice después, fue mal interpretado, que es el tema de los jubilados. Así que, en la conferencia que dio, por la reducción de impuestos, tuvo que agregar el tema de los jubilados y garantizar a la gente en la provincia, que no los va a dejar abandonados primero a los jubilados, sino que también, que esa ley que mandó a la legislatura, le faltan agregar algunos puntos que se lo van a agregar los diputados, junto con el Ministro de Economía, el Ministro de Salud y todo su gabinete a los fines de poder satisfacer las necesidades de los jubilados.

Se declaró como gran defensor de los jubilados y dijo que los jubilados van a ser atendidos por el IPS, que no los va a dejar abandonados al PAMI. O sea, tiene una serie de garantías que ojalá se puedan cumplir para el bien de los jubilados. Además, hizo un chiste en el medio, dijo -tengo que cuidar a los jubilados porque yo dentro de poco ya me voy a jubilar-.

Otro que habló, fue el señor Ministro de Economía, Luis Caputo. Caputo quiere que usted vaya y compre, gaste, gaste, gaste. Tiene que gastar la plata que usted tiene guardada, gástela. Si es que la tiene, si no la tiene, no sé. A lo mejor querrá que pidamos créditos a pagar en 24 meses y después salir, gastarla y si no tenemos para pagar, después mala suerte. Pero se supondría que como hay créditos, hay que gastar plata. Si usted tiene 100 mil dólares que no sabe qué hacer, sáquelo del colchón, lléveselo, entrégueselo a una concesionaria de autos, compre autos, televisores, viva la vida, disfrútela. En definitiva, todo lo que usted ganó en los gobiernos anteriores, ya sea en el kirchnerismo, en el PRO, donde sea, gástelo en el gobierno de Milei porque realmente no le van a servir para nada. Eso dice el ministro.

A todo esto, el ministro nunca se le ocurrió traer los dólares que tiene en el extranjero. Tampoco que los funcionarios del gobierno Nacional, traigan al país los dólares que tienen en el extranjero, eso no se toca. Sería una buena demostración de confianza. Si usted tiene plata, porque en algún momento fue traficante y traficaba drogas y no sabe cómo declararlo, vaya y compre autos nuevos, cómprese propiedades, nadie le va a preguntar de dónde los trajo, cómo los trajo. Si usted vivía en Aguas Blancas, ni le cuento. O sea, ahora tiene el paraíso fiscal ya dentro de nuestro país. Ese es el gobierno que tenemos hoy, en esta recolección de dólares que quiere hacer, y vamos a ver cómo le va a ir. Porque ya hizo una convocatoria, no hace mucho tiempo atrás, que venció hace dos o tres meses, y fue el blanqueo. Ahora ya quieren blanquear directamente todo.

Hasta 100 mil dólares, usted manda a su hijo con 100 mil dólares para que vaya de compras, su señora sale a la tarde, compra 100.000 dólares más, cosas... súrtase de todo lo que le haga falta. O sea, pero saque los dólares del colchón. Si ustedes se acuerdan, hace un mes y medio atrás, dos meses cuando se hizo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, esta idea la alargó esa señora que representa al fondo, Georgieva, que dijo que en la Argentina, los argentinos teníamos guardado en el colchón 200.000 millones de dólares. Eso lo dijo ella. Ella tenía la cifra de cuántos teníamos. Y de ahí empezó la idea de que saquen la plata del colchón. Un colchón con tanta plata. No sé si alguien tendrá un colchón con tanta plata. Pero si la tiene, siga los consejos del Fondo Monetario Internacional que no le va a errar. Y si le erra por ahí, apunte a la era Milei Caputo y gásteselo. No le va a pasar nada porque el dólar no va a aumentar, el dólar se va a quedar de ahí. Es más, va a ir para abajo, el riesgo país no va a existir y vamos a vivir en un país de fantasía que va a ser realmente fantástico. Vamos a tardar 30 años. Por lo tanto, si usted tiene mi edad, olvídese. Ya terminó su vida, trate de cobrar la jubilación como pueda porque ya los viejos lo quieren matar y si está enfermo, tiene que recurrir a su familia si es que cobra una jubilación mínima, porque el gobierno lo único que le puede dar de acá, a esos 30 años serían palos a través de la señora Bullrich, si es que dura los 30 años, parece que Milei está dispuesto a estar 30 años más en el poder o si no, dejar un poder debidamente establecido para que durante 30 años se sigan las políticas que él está dictando hoy.

Es un visionario, parece que las elecciones están dando resultados, en Salta Capital ganó, lo que pasó en Buenos Aires, creo que se sacó dos enemigos importantes, se lo sacó a Macri de encima, le desmanteló el partido, primero con Bullrich y ahora con un bloque de diputados.

¿Se acuerdan de Kueider? ¿Que lo encontraron entrando a Paraguay con muchísima plata que no había declarado? Parece que este tipo de votaciones da mucho resultado, se acuerdan de la Banelco, bueno ¿No les trae ese recuerdo los radicales con peluca?

Milei se quedó con el PRO y a Macri lo desprecia, mientras no lo necesite, no le va a dar ni cinco de bolillia. Realmente es peligroso ahora, eso también puede pasar con muchos candidatos de provincias, que sienten que ya tienen la vaca atada, por ejemplo, Olmedo, está desesperado por ser Senador de la Nación, siempre lo estuvo, lo descartó a Romero. Que tengan cuidado, le puede pasar lo que le pasó a Macri, que lo vayan usando hasta un mes antes de la elección, llegue la orden de Buenos Aires, diciéndole a Olmedo que el candidato es Romero ¿Y por qué sería Romero? Porque Romero ya ha recorrido todos los partidos políticos, tienen una gran pelea entre ellos a ver quién ocupa más cargos en determinados partidos, ya fueron a todos, ya no le queda más nada. Puede ser que Milei le diga que el candidato suyo en Salta va a ser Romero porque además le fue muy funcional en el Senado, votando todo lo que Milei quería.

Pero, la ola de Milei ¿va a aguantar hasta octubre? porque los Diputados y Senadores Nacionales están buscando la reelección. Habrá que esperar para ver qué pasa.

Habrá elecciones y esta noche a lo mejor, averigüemos algo porque lo tenemos invitado al Senador Sergio Leavy, vamos a ver si nos puede adelantar algo. Vamos a tener un programa interesante esta noche, vamos a hablar exclusivamente de política porque, además, hemos invitado a un ex Fiscal de Corte, hoy la Corte está nuevamente en la picota en el país, no es de extrañar el hecho de que estemos hablando de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en nuestra provincia también están pasando cosas, con el pedido del Gobernador, de extender el mandato al Dr. López Viñals como miembro de la Corte. Lo tenemos a Alejandro Saravia, para hablar sobre esa situación y de política en general, porque es un hombre indudablemente con una raigambre radical que es imposible de decir que no la tiene, un radical de ley. Vamos a estar con un radical de ley y con un peronista de ley esta noche”.