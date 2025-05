El presidente del Partido de la Victoria nacional y Senador Nacional por Salta, Sergio "oso" Leavy, visitó Cara a Cara y dialogó con Mario Ernesto Peña sobre el escenario político en la provincia y en el país, luego de los resultados de las últimas elecciones y las perspectivas hacia adelante, Leavy definió el panorama como un escenario muy claro, "en la próxima elección o estás con el proyecto de Milei, de entrega y saqueo, o estás en contra".

Sin mayores vueltas el senador confirmó sus intenciones de reeditar un frente con el justicialismo, "personalmente yo quiero hacer una alianza con el PJ", se refirió a las experiencias en el pasado, en donde el Partido de la Victoria y el Partido Justicialista se presentaban juntos, con una excepción, cuando Urtubey fue candidato a Vicepresidente de la Nación con Lavagna, el PJ no conformó alianza con el PdV.

"Si no está el PJ, si no está el Partido la Victoria, si no están todos los partidos, deja de ser un espacio competitivo", aseguró el Senador.

Con Cristina en la dirección del PJ nacional y él en la conducción del PdV, el legislador celebró que la alianza es un hecho. Adelantó que además convocarán a todos los sectores del llamado "campo popular".

"Ese frente nacional se va a replicar en todas las provincias" dijo. Consultado por la posibilidad de que el Gobernador Gustavo Sáenz integre ese frente, Leavy confirmó que pueden llegar a un entendimiento con el Gobernador, "con Sáenz compitiendo dentro del PJ, con él y su gente, por supuesto que lo podemos hacer", "los dos nos necesitamos, todos los argentinos y todas las personas que estamos en contra del gobierno nos necesitamos", finalizó el Senador Nacional.