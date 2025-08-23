Alvarado y Catamarca con corte total por obras

Por trabajos en la calzada, la Municipalidad informó sobre un corte total de tránsito a partir de este sábado 23 de agosto.

Sociedad23/08/2025Ivana ChañiIvana Chañi

834556-presentacion-plan-de-recuperacion-de-calles-3-2048x1153_0
Imagen ilustrativa

Desde este sábado 23 de agosto, la intersección de calles Alvarado y Catamarca permanecerá con corte total debido a la realización de obras.

Se solicita a los conductores tomar las precauciones necesarias y utilizar vías alternativas para evitar inconvenientes.

WhatsApp Image 2025-08-23 at 13.16.33

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail