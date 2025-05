Editorial Cara a Cara: "Lo que menos se hizo fue política"

"¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bueno, qué noche distinta hoy a lo que fue la semana pasada, ¿no? Ustedes seguramente se lo acuerdan. Tres consultores que vinieron a dar resultados de las encuestas, de cómo habían hecho el estudio de campo, cómo habían recorrido la ciudad, sus alrededores, sobre todo en la capital, ¿no? Para ver quién era el ganador. Y el ganador era uno solo. O sea, casi 15, 18, 19 puntos de diferencia con el segundo. ¿Se acuerdan? El ganador era Biella. Después venía la Libertad Avanza y después de ahí para abajo, muy lejos, todo el resto de los candidatos, ¿no? Sin embargo, no fue así.

Qué interesante. Una semana antes de las elecciones siempre entra en cuestionamiento el voto electrónico, como le quieran llamar. Siempre, en cada elección. Siempre que a través de eso va a haber trampa. Así lo dijo la diputada nacional de la Libertad Avanza, que ya lo estaban denunciando, que por lo menos les iban a robar 5% de los votos. Bueno, lo que pasa siempre. Siempre escudándose, por si pierdo, digo que realmente me robaron los votos. No es la primera vez que pasa esto. Seguramente y lamentablemente no va a ser la última. Tal es así que había desconfianza de la Libertad Avanza, de que podían ganar la elección, que a eso de las 3 de la tarde del día domingo sacaron un comunicado con 6 puntos donde denunciaban al gobierno provincial por el manejo de la elección. Que le estaban haciendo trampa en esto, en tal lado le cortaron la luz, que allá le hicieron tal trampa en esto, que estaban haciendo algunas cosas non santas para que la elección quede a cargo de Biella. Eso fue hasta las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, cuando salió el resultado, y había ganado ya Cornejo, se acabaron las denuncias. No hay más denuncias, está todo bien. Ganó Cornejo. Por lo tanto, yo lo que espero que para la próxima elección, si bien es cierto que se va a hacer con papel seguramente porque es nacional, pues ya dejen de este tema de generar una confusión con respecto a un voto, que después cuando ganan, sirve.

Me tengo que acoplar a las palabras del propio gobernador, y bueno, sobre doce senadores perdieron uno. También lo que sí es cierto es que ese uno que perdieron es tal vez el más importante. No porque los senadores tengan un valor uno y otro valor otro, porque el voto en el Senado es exactamente igual, de todos iguales, el de San Antonio de los Cobres que el de Salta Capital, pero tiene otra connotación. Porque acá no solamente se puede suponer que perdió el gobierno, o sea, el oficialismo, en lo que hace a la gobernación de Gustavo Sáenz, sino que también algunos quisieron echar la culpa a la intendencia que perdió Emiliano Durán. Y Emiliano Durán dice, -¿yo qué tengo que ver con todo esto? Yo me dedico a trabajar-. Y es verdad, o sea, no hacen política.

Lo que pasa es que no hizo política, nadie en la capital. Yo creo que se dejaron llevar por una ola triunfadora y nadie ha laburado. Yo creo que lo que menos trabajaron fue en política. No trabajaron en política. Sí, fueron, inauguraron una obrita, se iban, se inauguraban otras, se iban. No hicieron política. Lo tienen que reconocer. No hicieron política. Al no hacer política y creer que los encuestadores que estaban en lo cierto, en que esa era la diferencia de Biella, y no fue así. Entonces perdieron capital. Ya les pasó en una oportunidad cuando ganó el Partido Obrero, ¿se acuerdan? Por lo tanto, tienen que tener un poquito de cuidado con las apreciaciones porque también tienen que recordar que en algún momento nuestra capital se volcó para el voto del PO. Ahora se fue para el lado de Milei. Está claro esto, ¿no?. No votaron a los candidatos, votaron a Milei. Lo mismo está pasando ahora en Buenos Aires. O sea, al lado de Adorni, ¿y quién está? Está Milei. Quiere decir que el gran elector es Milei.

En la provincia de Salta, el gran elector es Gustavo Sáenz y el segundo gran elector se llama Milei. Esa va a ser la próxima confrontación. Eso no hay ninguna duda, creo. Ahora, claro. Acá hay quienes se suben al caballo y se ponen a hacer pronósticos de lo que puede llegar a pasar. Es más, sacan conclusiones de lo que pasó en la elección anterior. Alfredo Olmedo habló ayer en Aries. Olmedo se subió al pony, indudablemente. No le hizo asco a nada. Estuvo con... ¿Le hago la lista? Porque es interminable con quienes estuvo. Nunca ganó. O sea, acá fue dos veces Diputado Nacional. Después perdió todas las elecciones que hizo. Y eso que en los cierres de campaña, además de la plata que puso, las rifas que hacía, la plata que entregaba, se podían ganar 100 dólares por día las personas que participaban en un juego que él hacía, que se lo suspendieron. Prometió una Land Rover 4x4 en una rifa, gratis, para todos los que iban al acto.

A ver, Olmedo, no le hiciste asco a Nanni, no le hiciste asco a Juan Carlos Romero, no le hiciste asco a Urtubey, no le hiciste asco a Gustavo Sáenz, a Massa, Bullrich, Macri. Y con todos perdiste. Y en este momento se subió al pony y ahora es el gran ganador. Yo te voy a aventurar una cosa. Como un ser humano que está trabajando en política, pero sos uno de los más viejos que están quedando que trabajan en política fuera de Romero. Me parece, me parece. De todas formas, vos estás dando como por sentado hoy que ustedes van a ser los candidatos de Milei. No te extrañe, porque tenés pruebas a la vista, mirá lo que le está pasando a Macri con Milei, ¿no? Milei está gobernando el país, gracias a Macri y gracias al voto del PRO. Y fijate el destrato que le está dando hoy, el destrato que le está dando hoy a Macri. Es más, lo quiere patear en el suelo. Ahora, yo te hago una pregunta, Olmedo. Casi con seguridad, en la próxima elección vos vas a querer ser senador nacional. Porque a vos el puesto que tenés en el Parla Sur, que también te lo dio Milei, porque en definitiva entraste por Milei, fuiste como presidente, ¿te acordás del Parla Sur? Y en el Parla Sur te echaron, ¿quién te echó? Los propios de la libertad, avanza, te sacaron la presidencia. ¿Y eso quién le dio la orden? No sé. O a lo mejor tus propios pares decidieron, con la iniciativa propia de que vos no merecías la presidencia, y te echaron de la presidencia. Bueno, ahora no te puedes llegar a extrañar, no te puedes llegar a extrañar, si cuando llega el momento de las definiciones, Milei dice, mi candidato en Salta es Romero, porque Romero le aprobó de la primera ley hasta la última, de la última vez, todas. Por lo tanto, Olmedo hoy le está haciendo mucho más útil a Milei que lo que sos vos y todo el partido en Salta. Eso que te quede claro, o sea, para que después no sientas una desilusión, eso puede llegar a pasar con Milei. Así que yo te diría que te bajés del caballo, y vuelvas a la realidad.

La realidad es que vos en Salta nunca pudiste ganar una elección solo, siempre necesitaste a alguien atrás como para que respalde un trabajo que podés desarrollar. Pero claro, ¿cuál es lo más grave? Es lo que vos estás diciendo, es que van a recurrir a gente nueva, a gente que no conozca a nadie, que no la conozca ni el periodismo, y esa gente te va a llevar con el partido que vos ya te pusiste al hombro, a la libertad avanza, te va a llegar a ganar una elección. Ahora yo te pregunto una cosa también, y te la pregunto porque yo sé que acá no venís, acá no viene ningún libertario, lamentablemente, no es que no los quisiéramos tener, sino que no vienen, por algo será. Pero bueno, ¿qué puede llegar a pasar si las personas esas que ganan, porque ustedes están trabajando por la gobernación, ¿no? Entonces, ¿qué le van a pedir a la gente? Que los vote sin saber qué proyectos van a hacer, con gente desconocida, y alguno de ustedes de la casta, de la casta grande y vieja, va a querer ser gobernador de la provincia. ¿Ustedes creen que lo van a aceptar la gente otra vez? Después de todo este mensaje como el que estás dando. Por eso un consejo sano, Olmedo, si bien es cierto que no soy quien para aconsejarte, pero lo voy a hacer, bájate del pony. Todavía falta mucho acá, hay una próxima elección y faltan dos años para la gobernación. Ya fracasaste en varias gobernaciones y fracasaste en varias vicegobernaciones. Fuiste vicegobernador de Juan Carlos Romero, el cual ahora lo querés patear. Lo llevaste a Nanni de vicegobernador. Estuviste con el Partido Renovador en una juntada que hicieron. Así que bueno, son muchas cosas las que han pasado en esta historia, pero hoy hay una realidad. La libertad avanza dio un paso adelante en la capital y en algún municipio. Bueno, se ha convertido hoy en el reemplazo de quién, del justicialismo. Lo que antes hacía el justicialismo como segundo partido, hoy lo está haciendo la libertad avanza encabezada por Milei.

Le digo lo que tenemos para esta noche. Manuel Santiago Godoy va a estar con nosotros esta noche. Y después lo hemos invitado al doctor Juan Manuel Urtubey. Es gobernador de la provincia. ¿Por qué? Porque precisamente el día martes en un programa de televisión, el Dani Gutiérrez, hubo una acusación muy grave de Olmedo. Cosas que son así, como antes acusaba la señora diputada nacional a que las elecciones se las iban a robar. Bueno, hay una acusación grave a un hombre que fue primer mandatario de la provincia de que lo fue a coinear al padre de Olmedo con el tema de Salta Forestea. Es por eso que lo hemos invitado en la noche de hoy a Juan Manuel Urtubey. Las declaraciones las hizo, insisto, en el programa de Dani Gutiérrez que va por Cablevision.

