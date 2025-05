Wayar, tras la derrota en Cachi: “El resultado estaba cantado”

Por Aries, el senador provincial por Cachi y dirigente justicialista, Walter Wayar, analizó los resultados de las elecciones del 11 de mayo en Salta y aseguró que el desenlace en su departamento “estaba cantado” debido a una estrategia articulada desde el oficialismo para restarle fuerza al peronismo. En sus palabras, “se desarticuló el partido más importante que tenía la Argentina y Salta”.

Wayar, uno de los referentes históricos del justicialismo salteño, reconoció que los números no lo sorprendieron y que ya preveía un lugar entre el cuarto y quinto puesto antes de que se celebraran los comicios. “De sorpresa no tenía nada. Siempre luché en el lugar que me tocó y busqué pasar a ser competitivo”, dijo.

En su análisis, el dirigente recordó los inicios democráticos del departamento en 1983, donde el peronismo ya enfrentaba una fuerte competencia. “Sacamos 1250 votos frente a 650 de la UCR y 625 del Partido Renovador. Si iban unidos, ganaban. Así fue históricamente en Cachi”, apuntó.

Para el senador, el retroceso electoral del peronismo se explica por la fragmentación interna y por el armado de listas desde el poder estatal que buscó dividir aún más al espacio. “Hubo una ingeniería electoral muy bien armada desde el oficialismo y desde el gobierno, que en Salta son lo mismo, juegan en sociedad”, denunció.

Wayar también atribuyó parte del desgaste a las expectativas que la ciudadanía deposita en el rol legislativo: “Muchos creen que como senador uno puede hacer rutas, casas, generar trabajo o producción, pero esas herramientas no están en nuestras manos”, explicó. “Fui intendente tres años y en ese tiempo se transformó Cachi. Como vicegobernador, eso se afianzó. Pero en el Senado el margen es otro”.

Finalmente, reivindicó su postura firme como senador de la oposición, sosteniendo convicciones y defendiendo la institucionalidad. “Eso también generó reacciones en contra. Pero prefiero seguir siendo sólido y coherente”, cerró.