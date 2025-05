Gallardo, irónico sobre el presente de River: "Saqué una varita e hice magia"

En conferencia de prensa, al Muñeco le preguntaron cómo había hecho para revertir el mal momento del Millonario, y fiel a su estilo señaló: "Magia. Todo magia. Para no entrar en el desarrollo de todo... Ya expliqué demasiado en todas las conferencias de que había un proceso… Ahora es magia. Es magia. Saqué una varita e hice magia…".

"Es trabajo, muchachos. Trabajo, tiempo y convicción. Y acá nada de abatido (palabra que usó el periodista). La vida es más dura que un partido de fútbol o si no podemos ganar dos o tres partidos seguidos, o si la pelota pega en el palo y se va para afuera. Nunca estuve abatido, sí hice trucos de magia para que un equipo funcione. Un poco de chiste, nada más", completó el DT más ganador en la historia del club.

Además, el oriundo de Merlo analizó el triunfo ante el Guapo, dirigido por Rubén Darío Insúa: "Sabíamos que iba a ser duro contra Barracas. Su entrenador y jugadores marcaban que se habían preparado para este partido y nosotros sabíamos que iban a intentar hacer un partido largo. Lo bueno es que marcamos los goles en los momentos justos y eso nos hizo jugar con tranquilidad en el segundo tiempo, de mucho control, mucha tenencia sin desgastarnos, gestionando bien la pelota y eso hace que el equipo rival se desgaste. Con mucho control y gestión del juego, el equipo fluyó de una manera satisfactoria".

Cuando le preguntaron si había encontrado su XI ideal, Gallardo se plantó: "No me gusta eso. Yo trato de armar el mejor equipo posible con los jugadores que me dan esas alternativas. Lo importante es que la idea nos sostenga sobre lo que pretendemos: jugar de la manera en la que lo estamos haciendo. Eso de equipo de memoria… como si tuviera once jugadores solamente. Yo tengo que gestionar treinta jugadores diferentes, treinta cabezas diferentes. Yo no te voy a decir que ya tengo el equipo de memoria, no va a salir de mi boca. El día de mañana va a faltar algún jugador y tendrá que entrar otro, intentando jugar de la misma manera sin que se resienta la estructura".

"Hoy, contrariamente a lo que no sucedió en los últimos partidos, que cuando un equipo propone y va, es normal que quede desprotegido. Hoy no sufrimos, tuvimos una solidez en todas nuestras líneas, la presión fue tan buena que ellos no tuvieron situaciones de transiciones rápidas para atacarnos y eso nos deja muy conformes", profundizó el entrenador de 49 años.

¿El equipo cambió luego del triunfo vs. Gimnasia?: "No pasó nada. Estábamos trabajando para que el equipo funcione de la mejor manera. El mensaje siempre es el mismo. Acompañar en los momentos, incluso cuando parecen que las cosas no funcionan. Hay que acompañar sin perder las convicciones. No hay que dramatizar. Yo, por lo menos, no dramatizo. Sí, soy autocrítico, con la seguridad de que iba viendo buenas cosas. Había que empezar a destrabar las cosas. Estoy contento, feliz. Me pone bien ver al equipo cuando juega de esta manera. En el fútbol argentino es muy difícil generar una superioridad, sorteando un rival duro que se había preparado para este partido y lo pudimos pasar con muchísima contundencia. Eso habla bien de los jugadores, que están con un enfoque de crecimiento permanente. Mañana ya tenemos que pensar en el partido del jueves (Independiente del Valle) y hay que volver a intentar a tener un buen funcionamiento, dándole continuidad a esto hasta que podamos sostenernos. Estoy contento", sostuvo.

El partido de Enzo Pérez: "Viene jugando bien, muy bien. Por eso juega. Más allá de su edad, es un jugador y una persona que se va superando permanentemente. Sabe lo que significa la exigencia de River y la preparación que eso conlleva. Estoy muy contento del nivel en el que está y las buenas individualidades hacen que el equipo siga creciendo, y cuando el equipo crece se puede jugar como se viene jugando en los últimos partidos"

La rápida adaptación de Kevin Castaño: "Habla de su jerarquía. No es fácil llegar a River, ponerte la camiseta, empezar a jugar y jugar como lo hace él. Habla de su jerarquía. Bienvenido sea para nosotros que hayamos sumado futbolistas que sintiéndose más cómodos con el correr de los partidos nos hayan dado la posibilidad de crecer como equipo. Con cada individualidad que crece, el equipo crece. Eso nos pone en una intención de mejora permanente. Está bueno eso"

El gol anulado a Fabricio Bustos: "No merecía ser anulado, no hay falta. De las tantas que hubo en el partido de hoy que no se cobraron, justo en esa lo llaman para revisar… No había falta, esa es mi opinión. No era fácil el partido de hoy. Por suerte jugamos muy bien y pudimos sacarlo adelante"

Las salidas de Paulo Díaz y Gonzalo Montiel: "Lo de Paulo fue por precaución y lo de Montiel sí nos preocupa, ha sufrido en los últimos tiempos. Él es el que está más angustiado por esta seguidilla de lesiones. Había jugado sin molestias en Guayaquil, y hoy volvió a resentirse. Hay que ver cómo se lo prepara para su recuperación y para intentar de que no vuelva a tener otro contratiempo"

Una posible rotación vs. IDV: "En el entretiempo con Independiente del Valle (en Ecuador) tuvimos que entender que el partido que intentábamos jugar no nos estaba saliendo y teníamos dos goles en contra que nos habían pegado fuerte. Tuvimos el temple para salir a revertir ese primer tiempo en la altura que no había sido bueno. Tuvimos una gran semana que terminó con la victoria en el clásico, esa semana fue buena para el espíritu del grupo. Ahora tengo que ver cómo están los futbolistas, son muchos partidos seguidos y nos tenemos que preparar para llegar bien a todos".

